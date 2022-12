Sci, impresa Goggia: vince con la mano rotta a St.Moritz

St.

Moritz, 17 dic. (Adnkronos) – Una grandissima Sofia Goggia vince la discesa bis della Coppa del mondo di Saint Moritz e lo fa con una frattura alla mano rimediata nella gara di ieri e l'operazione a Milano. La campionessa bergamasca chiude con il tempo di 1.28.85 precedendo la slovena Ilka Stuhec e la tedesca Kira Weidle. Quarta la statunitense Mikaela Shiffrin e solo ottava Elena Curtoni, vittoriosa nella discesa di ieri davanti alla Goggia che con il successo di oggi ottiene la ventesima vittoria in Coppa del Mondo agganciando Federica Brignone.

"Forse la mia razionalità, unito alla mia istintività mi porta a fare quello che faccio. Dopo Pechino, in cui ho fatto un’Olimpiade su una gamba sola, una mano era ok: meglio aver le gambe che le mani", le parole alla Fisi di Sofia Goggia. "Oggi non c’era una ragazza più felice di me in partenza, non c’era nulla di scontato nemmeno che io potessi essere al cancelletto di partenza, ma quando l’ho capito in campo libero mi son detta che dovevo scendere con quella gioia e nessuna l’aveva.

Mi è venuto in mente Pechino, mi son detta che le prove le avevo vinte con 1″3, e poi ho pensato a stare sui miei piedi e basta. Ieri è stata una giornata da cinema, ma quando il Gruppo San Donato ha chiamato i miglior chirurghi per operarmi io ho guardato i medici che si erano scomodati e che magari erano anche in vacanza, e ho capito che c’era un unità d’intenti che ci avrebbe portato alla vittoria".

"Il successo di oggi è qualcosa di grande con 4 decimi, con una mano e senza spingere con una fatica immensa sui salti. La dedico a tutte le persone che mi hanno aiutato ieri. E’ stato difficile per me dopo aver visto la cicatrice dopo l’operazione ho sentito un po’ di disagio dentro di me, ma ho solo pensato che potevo vincere e sono tanto tanto contenta. La Suter mi è venuta a fare i complimenti e mi ha fatto piacere, mi porto via l’abbraccio con il dottor Panzeri con cui ieri abbiamo vissuto una giornata folle, il mio skiman, il mio preparatore e tutto lo staff azzurro".