Sci: Lorenzi, Longo e Roda, 'un successo le gare di Cdm a Cortina'

Cortina, 29 gen.

– (Adnkronos) – "Cinque podi in cinque gare, un successo per tutto lo sci italiano sia maschile che femminile e un successo per Cortina che ha dimostrato di saper ospitare le competizioni di sci alpino di velocità in piena sicurezza e con un’organizzazione logistica per atleti e ospiti impeccabile. Questa è l'espressione di cosa l'Italia, la Regione Veneto e Cortina sono in grado di trasmettere al mondo. La regina delle Dolomiti si conferma così pronta a sfide sempre più importanti.

La macchina organizzativa è rodata alla perfezione, di qui ai Giochi olimpici invernali del 2026 non possiamo che migliorare ancora e diventare benchmark a livello internazionale". Lo dicono in una dichiarazione il sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi, il Presidente di Fondazione Cortina Stefano Longo a chiusura della gara di oggi sull’Olympia delle Tofane.

Un commento positivo giunge anche dal Presidente Fisi Flavio Roda che ha aggiunto: "Cortina si è superata e riceve i complimenti sia dalla Fisi in particolar modo, ma anche da tutte le Nazioni perché ancora una volta abbiamo trovato non solo una gran pista ma anche un grande comitato organizzatore che ha lavorato per una preparazione unica per questa stagione.

L’Italia ha conquistato due podi in due giorni, presentandosi con una squadra che sta crescendo. Questo fa ancora più piacere perché i nostri ragazzi, anche in questi giorni alla prova con tracciati impegnativi, hanno dimostrato di saper sciare bene. Bisogna fare i complimenti ai nostri ragazzi che hanno tenuto duro e dimostrato molto”.