Sci: Mondiali, Pinturault al comando dopo la 1/a manche della combinata

– (Adnkronos) – La prima manche della combinata maschile ai Mondiali di sci alpino a Courchevel-Meribel parla francese. È Alexis Pinturault il leader al termine del SuperG sulla "Eclypse", tracciato dal tecnico italiano Alberto Ghidoni. Il 31enne, nativo proprio di Courchevel e oro nella specialità nel 2019 ad Are, ha chiuso in 1'08''25 con 6 centesimi di vantaggio sull'austriaco Marco Schwarz, campione in carica della combinata. Un distacco minimo tra i due favoriti della vigilia che, con ogni probabilità, si contenderanno l'oro tra i pali stretti dello slalom, in programma alle 14.30.

La lotta per il podio, però, è aperta con possibili rimonte da dietro. Terzo posto provvisorio per l'austriaco Raphael Haaser, ma occhi puntati anche su River Radamus, Justin Murisier e, soprattutto, su slalomisti puri come Atle Lie McGrath e Loic Meillard. Giornata senza grandi sorrisi per l'Italia. Il migliore dei quattro azzurri al via è Tobias Kastlunger, 23° al traguardo con 2'22'' di ritardo da Pinturault, ma con la possibilità di recuperare posizioni in slalom.

Dietro di lui il connazionale Giovanni Borsotti. Squalificati Mattia Casse e Dominik Paris che ha saltato una porta nelle battute conclusive, così come il leader della Coppa del Mondo, Marco Odermatt.