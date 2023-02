Bakuriani, 25 feb. - (Adnkronos) - A causa del forte vento cambia ancora il programma del Mondiale di Bakuriani, in Georgia. Le previste finali di skicross sono state spostate a domenica, con inizio alle 7.30 italiane. Alle 11.30 dovrebbe prendere il via la gara a squadre. Intanto, sono state cancel...

Bakuriani, 25 feb.

– (Adnkronos) – A causa del forte vento cambia ancora il programma del Mondiale di Bakuriani, in Georgia. Le previste finali di skicross sono state spostate a domenica, con inizio alle 7.30 italiane. Alle 11.30 dovrebbe prendere il via la gara a squadre. Intanto, sono state cancellate anche le qualificazioni di slopestyle, previste per questa mattina e riprogrammate per domenica.