Sci: norvegese Braathen annuncia a sorpresa il ritiro a 23 anni, 'ho finito'

Soelden, 27 ott. (Adnkronos) – Il norvegese Lucas Braathen ha sorprendentemente annunciato il suo ritiro all'età di 23 anni e due giorni prima dello slalom gigante di apertura della Coppa del Mondo maschile di sci alpino a Soelden. Braathen, uno dei migliori talenti norvegesi in questo sport, ha detto in una conferenza stampa appositamente convocata che ha "finito".

Sul suo Instagram ha pubblicato un breve video in cui scia e dice "grazie" in diverse lingue. L'atleta è stato recentemente coinvolto in una controversia con la federazione norvegese di sci sui diritti di commercializzazione. È stato minacciato di multa dopo aver realizzato una trovata pubblicitaria per un marchio di moda e, secondo quanto riferito, senza il permesso della federazione. Braathen ha detto che ora è felice per la prima volta in più di sei mesi dopo aver reso pubblica la sua decisione. Tuttavia, ha sottolineato che non si ritirerà "per protesta perché sono vendicativo o amareggiato".

Braathen ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera alla gara di slalom gigante di apertura della stagione di Coppa del Mondo a Sölden nel 2020 ed è stato il campione di slalom la scorsa stagione.