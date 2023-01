Sci: Paris, 'sorpreso da 2° posto, contento, ora vado ai mondiali con più fiducia'

Cortina, 29 gen. - (Adnkronos) - “Non è stato facile, nonostante il superg del giorno precedente mi avesse dato qualche informazione in più sulla pista. Ho provato a dare il meglio con il numero 1, non mi sarei aspettato di andare così bene. Un tracciato difficile, sono co...

Cortina, 29 gen.

– (Adnkronos) – “Non è stato facile, nonostante il superg del giorno precedente mi avesse dato qualche informazione in più sulla pista. Ho provato a dare il meglio con il numero 1, non mi sarei aspettato di andare così bene. Un tracciato difficile, sono contento di aver raggiunto il podio". Queste le parole di Dominik Paris dopo il secondo posto nel superg di Cortina alle spalle dello svizzero Marco Odermatt. "Forse avrei potuto spingere con più coraggio, ma stamattina ho capito bene come affrontarlo -aggiunge il 33enne altoatesino-.

Ho provato a farlo come lo avevo in mente, senza errori, per andare a punti. Risultato importante per quanto ho sciato, da stimolo ma c’è ancora da lavorare. Ero in crescita nelle ultime settimane ed ero veloce sugli sci. Però, sbagliavo sempre ed era diventato difficile, non capendo cosa dovessi fare o cambiare. Oggi ho provato ad essere nuovamente solido, cercando di fare il mio meglio ed è andata molto bene.

Vado ai Mondiali sicuramente con molta più fiducia: ci sarà una pista interessante".