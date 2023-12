Sci: Roda, 'da Brignone cosa inimmaginabile, può rivincere Coppa del mondo'**

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "Federica Brignone potrebbe rivincere la Coppa del mondo. Ieri ha fatto una cosa inimmaginabile, perché avere quella determinazione e quel coraggio non è da tutti, ma poi il fatto che ha sciato in sicurezza, con grande capacità, c'era l'...

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – "Federica Brignone potrebbe rivincere la Coppa del mondo. Ieri ha fatto una cosa inimmaginabile, perché avere quella determinazione e quel coraggio non è da tutti, ma poi il fatto che ha sciato in sicurezza, con grande capacità, c'era l'intenzione vera di fare questo risultato". Queste le parole del presidente della Fisi Flavio Roda sull'impresa della sciatrice azzurra Federica Brugnone che con la vittoria di ieri a Mont Tremblant ha conquistato il 23° successo in Coppa del mondo, uno in più di Sofia Goggia.

"Ha colpito veramente questo fatto, la determinazione e il coraggio, ma anche la consapevolezza di saper fare e di poter fare", ha aggiunto Roda a margine della cerimonia delle Fiamme Gialle al Salone d'Onore del Coni per la presentazione del calendario da tavolo Fiamme Gialle 2024 e della proiezione del docufilm dedicato al 70° anniversario della canoa e del canottaggio Fiamme Gialle. Roda sul possibile testa a testa tra le due azzurre, Federica Brignone e Sofia Goggia, a colpi di successi in Coppa del Mondo ha aggiunto: "sono sicuro che Sofia potrà rifarsi subito, adesso ci sono le gare a St Moritz di velocità, ma anche Federica è cresciuta tanto nella velocità e penso che quest'anno potrà anche lì dare dei buoni risultati, quindi non è detto che la Coppa del Mondo sia non possibile da beccare, secondo me anzi è possibile".

Secondo Roda comunque le "candidate sono sempre le stesse: sono la Shiffrin in primo, la Gut e la Vlhova, ma io penso più di tutto la Shiffrin e la Gut, ma poi sicuramente ci possono stare sia Sofia che Federica, perché anche Sofia è cresciuta tanto in gigante, quindi anche lei è molto brava. Ma direi che in generale molto bene tutte, perché poi alla fine siamo l'unica nazione che ha ancora tanti atleti in classifica".