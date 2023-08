Sci: secondo giro in pista per Brignone a Cervinia dal 20 al 24 agosto

Roma, 18 ago. - (Adnkronos) - Secondo allenamento stagionale sulla neve per Federica Brignone. La campionessa di La Salle, scesa per la prima volta in pista nel corso della preparazione estiva sul finire del mese di luglio a Cervinia, si cimenterà nuovamente nella località valdostana f...

Roma, 18 ago. – (Adnkronos) – Secondo allenamento stagionale sulla neve per Federica Brignone. La campionessa di La Salle, scesa per la prima volta in pista nel corso della preparazione estiva sul finire del mese di luglio a Cervinia, si cimenterà nuovamente nella località valdostana fra lunedì 21 e giovedì 24 agosto, un periodo durante il quale svolgerà gli ultimi preparativi in vista della partenza di inizio settembre per il lungo periodo di allenamento a Ushuaia, in Argentina, dove Federica rimarrà per oltre un mese insieme alle compagne di squadra. In sua compagnia il tecnico Davide Brignone e il fisioterpista Darwin Pozzi.