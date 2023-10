Sci: slalomgigantisti azzurri in allenamento in Svezia, con loro anche Marta Bassino

Sci: slalomgigantisti azzurri in allenamento in Svezia, con loro anche Marta ...

Sci: slalomgigantisti azzurri in allenamento in Svezia, con loro anche Marta ...

Kabdalis, 31 ott. - (Adnkronos) - Il team di slalom maschile prepara l’esordio in Coppa del mondo previsto a Gurgl (Aut) sabato 18 novembre (ore 10.45 e 13.45) sulle nevi svedesi di Kabdalis, dove l’allenatore responsabile Simone Del Dio e il tecnico Stefano Costazza hanno chiamato da sa...

Kabdalis, 31 ott. – (Adnkronos) – Il team di slalom maschile prepara l’esordio in Coppa del mondo previsto a Gurgl (Aut) sabato 18 novembre (ore 10.45 e 13.45) sulle nevi svedesi di Kabdalis, dove l’allenatore responsabile Simone Del Dio e il tecnico Stefano Costazza hanno chiamato da sabato 4 a giovedì 16 novembre Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger, Simon Maurberger, Stefano Gross, Giuliano Razzoli, Corrado Barbera e Matteo Canins. Anche i gigantisti hanno previsto un raduno al nord, sempre in Svezia ma a Storklinten, con Filippo Della Vite, Hannes Zingerle e Luca De Aliprandini, seguiti dai tecnici Peter Fill e Davide Marchetti. Il periodo di permanenza è fissato dal 4 al 15 novembre. Nella stessa località sarà presente anche Marta Bassino (ma dal 6 al 13 novembre), in compagnia dell’allenatore Daniele Simoncelli.

Il gruppo delle discipline tecniche è in programma invece a Diavolezza (Svi) dal 5 al 10 novembre con Matteo Bendotti, Tommaso Saccardi, Manuel Ploner, Alessandro Pizio, Davide Seppi, con i tecnici Andrea Truddaiu e Corrado Momo. Il gruppo junior femminile è atteso a Pitztal, in Austria, dal 5 al 10 novembre con Tatum Bieler, Francesca Carolli, Carlotta de Leonardis, Matilde Lorenzi, Giulia Valleriani ed Emma Wieser, assistite dagli allenatori Gianluca Grigoletto e Massimiliano Tonut.