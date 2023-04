Sci, Sofia Goggia: parto con gli allenamenti per il prossimo anno

Roma, 3 apr. (askanews) – “Quando riesco a essere me stessa al cancelletto di partenza sono contenta, il risultato sportivo è sempre la conseguenza di una buona performance sciistica. Domani parto già con gli allenamenti per il prossimo anno a Livigno e poi in Norvegia. La prossima stagione verrà impostata come questa, sperando sempre di stare bene che è il mio cruccio” Così parla della prossima stagione Sofia Goggia, che a pochi giorni dalla strepitoso finale di stagione in cui ha conquistato la quarta Coppa del mondo di Discesa libera ha ricevuto un riconoscimento alla cerimonia di premiazione degli atleti delle fiamme gialle per le attività agonistica 2022 e agonistica invernale 2022-23 presso il comando generale della Guardia di Finanza. La premiazione alla presenza tra gli altri del ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti di quello dello sport Abodi del comandante generale della Gdf Zafarana e del presidente del Coni Malagò.