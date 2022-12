Sciacalli in azione a Ischia. Un 53enne di Forio, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per aver rubato un'auto.

Sciacalli nella zona rossa di Ischia: 53enne ruba un’auto e viene denunciato

Gli agenti della stazione di Casamicciola hanno denunciato un 53enne di Forio, già noto alle forze dell’ordine, che era alla guida di un’auto rubata poche ore prima nella zona rossa di Ischia.

Dovrà rispondere di ricettazione. Intanto, le persone evacuate dovranno trascorrere una terza notte fuori di casa. L’auto è stata restituita al proprietario, mentre vanno avanti le attività anti-sciacallaggio. Questa mattina verranno effettuati nuovi controlli sulla sicurezza degli edifici, da parte di sei squadre miste composte da vigili del fuoco, geologi e protezione civile. Inizieranno da quelli meno danneggiati. La durata complessiva del lavoro dovrebbe essere di tre giorni. La decisione è stata resa nota dal commissario prefettizio del Comune Simonetta Calcaterra.

Monitoraggio della frana con radar hi-tech

Per monitorare lo stato idrogeologico di Ischia e tenere sotto controllo la frana di Casamicciola, è arrivato il professore Nicola Casagli, geologo di fama internazionale dell’Università di Firenze, il cui gruppo di lavoro ha già lavorato per la valanga di Rigopiano e la frana della Marmolada. Come spiegato da Italo Giulivo, direttore della protezione civile campana, verranno installati radar hi-tech per monitorare anche i minimi spostamenti della frana, in modo da lanciare eventuali allarmi tempestivamente.

Verrà sorvegliata anche la frana abbattutasi lungo un’arteria fondamentale per la viabilità sull’isola, la statale 270, che ora è percorribile solo a senso unico alternato.