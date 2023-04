Hanno un nome ed una storia dopo la terribile tragedia in quota i tre scialpinisti travolti dalla valanga in Valle d’Aosta: ecco chi sono le vittime. Sandro Dublanc, Elia Meta e Lorenzo Holzknecht erano tre esperti conoscitori della montagna. I tre sono stati individuati dopo che erano rimasti seppelliti da una valanga in val di Rhemes, nella zona del Gran Paradiso, in Valle d’Aosta a oltre tremila metri di quota.

Travolti dalla valanga, chi sono le vittime

A morire sono stati tre allievi del corso per guide alpine della Valle d’Aosta: Lorenzo Holzknecht, di 39 anni, campione di scialpinismo, Sandro Dublanc, di 44 anni, maestro di sci di Champorcher, e il finanziere Elia Meta, di 37 anni. Tutti e tre erano persone con ampie skill di ambiente montano. Da quanto si apprende infatti Holzknecht era un campione di scialpinismo. I media spiegano che era nato a Sondalo e cresciuto a Bormio e che aveva vinto un oro, un argento e due bronzi ai campionati mondiali, oltre a due ori, un argento e un bronzo ai campionati europei.

L’aiuto inutile del capo cordata

Come noto dopo quella terribile valanga il capo cordata illeso, era riuscito a estrarre i tre dalla neve. Purtroppo però nessuno di loro dava segni di vita. Il team leader era perciò sceso a valle e dato l’allarme. A quel punto erano scattati i soccorsi ma il meteo avverso li aveva resi difficoltosi. Ieri sera le ricerche erano state sospese fino ad oggi, quando sul posto è giunto in elicottero, il Soccorso alpino valdostano e con esso un team del Soccorso alpino della guardia di finanza.