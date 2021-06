Sciarelli, lite in corso con Matano? La smentita: “Chiacchiere”

Federica Sciarelli e Alberto Matano hanno litigato in merito alla sovraesposizione del caso di Denise Pipitone? Il conduttore ha smentito la questione

Federica Sciarelli è Alberto Matano hanno una lite in corso? La voce è diventata sempre più insistente in rete, ma è stata smentita dallo stesso conduttore.

Federica Sciarelli e Alberto Matano: la presunta lite

Negli ultimi giorni si sono avvicendate numerose voci riguardanti una presunta lite tra i due conduttori Federica Sciarelli e Alberto Matano in merito al caso di Denise Pipitone (da entrambi trattato all’interno dei propri salotti tv).

La vicenda di un presunto dissapore tra i due è stata smentita dallo stesso conduttore de La Vita in Diretta, che ha affermato: “Chiacchiere. Con Federica ci parliamo spesso e tra noi c’è un rapporto di profonda stima e simpatia. Da quando sono passato dal TG1 alla guida de La vita in diretta leggo la qualunque”. Dunque tra i due conduttori non esisterebbe alcun dissapore e anzi, i rapporti tra i due sarebbero quanto mai buoni.

Alberto Matano: la lite con Lorella Cuccarini

Un anno fa Alberto Matano si è trovato al centro di una vera e propria bufera per via di una lettera aperta in cui l’ex collega Lorella Cuccarini lo accusava di atteggiamenti maschilisti. Il conduttore aveva replicato pubblicamente alla lettera della conduttrice ed era stato difeso anche da altri membri dello staff de La Vita in Diretta. “Non so cosa sia il maschilismo”, ha detto il giornalista, e ancora: “Non ho fatto altro che fare il giornalista.

Questo sì, l’ho fatto. Se vuol dire mancare di rispetto a qualcuno, allora mi arrendo. Di tutte le cose che si poteva inventare è la più surreale. Mia mamma è una storica femminista italiana, è stata consigliere delle Pari opportunità a Palazzo Chigi, vengo da una famiglia molto aperta. Mi è dispiaciuto perché davvero non so cosa sia il maschilismo”. In seguito alle accuse della conduttrice e alla replica di Matano, la vicenda non ha avuto ulteriori sviluppi.

Alberto Matano: l’opinione su Barbara D’Urso

Il conduttore ha preferito non sbilanciarsi invece in merito alla sua opinione su Barbara D’Urso. Interrogato sulla celebre collega ha dichiarato: “Grande stima per lei e il suo lavoro. Io però ho un’impronta e una matrice diversa. Barbara ha una cifra stilistica unica, brillante, ma senza alcun dubbio molto distante dalla mia. Andando in onda nello stesso orario non ho mai modo di seguirla, ma le riconosco un rapporto molto interattivo con il pubblico. Unico in tv”.