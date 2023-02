Sciatica: le principali cause e rimedi

Ci sono dolori che compaiono all’improvviso e che colpiscono provocando dolore difficile da tollerare e sopportare. Tra le varie condizioni, la sciatica è uno dei più terribili perché si irradia lungo tutta la gamba. Proviamo a capire le ragioni per cui si manifesta e come trattarla con metodi e soluzioni salutari e sane.

Sciatica dolore

Si chiama in questo modo proprio perché riguarda il nervo sciatico e la sciatica non è altro che l’infiammazione di questa zona. Una infiammazione che causa un dolore molto forte e acuto che rende difficile riuscire a camminare in maniera corretta dal momento che si protrae dalla zona sacrale fino alla gamba.

Un dolore alquanto difficile da tollerare e che, secondo gli esperti in materia, comincia nella zona lombare per poi proseguire lungo tutta la gamba e il gluteo, quindi la zona del nervo sciatico, arrivando anche al piede. Il dolore può avere diversi stadi e passare da lieve, quindi appena percettibile a lancinante.

Un dolore della sciatica che riguarda soltanto una parte del corpo che può essere la destra o la sinistra, a seconda della zona interessata. Può essere dovuta a una protrusione o ernia del disco ed è possibile attenuarlo una volta che si è compresa quale sia la causa di questo dolore e della problematica che è sorta.

Oltre al dolore che può assumere una forma molto seria e acuta, come detto, è possibile associare alla sciatica anche altri sintomi come il formicolio, l’intorpidimento, la mancanza di sensibilità o di forza nel piede per cui si fa fatica anche a camminare. In questi casi, non si parla solo di infiammazione, ma di sofferenza alla radice venosa.

Sciatica: cause

Nota anche con il termine di sciatalgia, la sciatica è una infiammazione del nervo sciatico, appunto, che si accompagna a dolore che può essere più o meno intenso. Una infiammazione che ha diverse case e scoprirle aiuta sicuramente a risolvere rapidamente il problema. Può essere sicuramente legata a una compressione che riguarda appunto il nervo sciatico.

Una problematica e condizione che rientra perfettamente nelle sindromi da compressione nervosa. Tra le cause maggiormente diffuse vi sono sicuramente le ernie del disco spinale che è responsabile di circa il 15% dei casi di questa condizione al punto che per gli esperti potrebbe essere considerata l’origine principale.

Ci sono poi delle problematiche che hanno luogo tra la zona sacrale e lombare come delle discopatie, quindi dovute a una usura dei dischi intervertebrali che vanno a peggiorare man mano che si prosegue con l’età. Tra le cause si annoverano anche disturbi alla colonna vertebrale o al midollo spinale.

Nelle ultime settimane del periodo della gravidanza, le donne possono avere dolore alla sciatica a causa delle dimensioni dell’utero che va a premere sui nervi spinali per cui possono andare incontro ad alcuni sintomi tipici della sciatalgia. L’obesità, quindi un peso eccessivo può comportare uno stress ai nervi spinali per cui si iniziano a comparire i primi sintomi.

Sciatica: miglior rimedio

Per trattare il problema della sciatica e riuscire ad alleviare il dolore che i soggetti avvertono, è possibile affidarsi a diversi rimedi e soluzioni, ma il miglior rimedio, secondo anche il parere di esperti e consumatori, è attualmente Insta Life, un tutore che dà sollievo e che permette di tornare a camminare senza problemi e dolori.

Un tutore a compressione graduata, traspirante, oltre che sicuro ed efficace. Un dispositivo che, non solo combatte il problema della sciatalgia, ma anche altri dolori come la lombalgia cronica e la sindrome piriforme. Si caratterizza per un cuscinetto che va proprio a comprimere la zona in modo da bloccare il dolore evitando che si possa espandere a tutto il corpo.

Grazie ai suoi benefici immediati è riconosciuto come il rimedio alternativo alla chirurgia per i casi meno gravi di sciatica e problemi simili.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Ottimo da usare sia per il polpaccio sinistro che destro e adatto anche per gli sportivi per indossarlo durante gli allenamenti. Un dispositivo come Insta Life è in taglia unica, quindi adatto a tutti. Si può regolare e, nel momento dell’attività fisica, non si sposta. In base al lato del dolore si inserisce questo tutore. Nel caso di mal di schiena nel lato destro si indosserà questo tutore sulla gamba destra e così via…

Dotato di cinghie che permettono di regolarlo e indossarlo senza problemi. In un primo momento, si consiglia l’uso per almeno due ore, per poi aumentare in maniera graduale il tempo in cui tenerlo nei prossimi giorno.

Ordinare Insta Life è molto facile perché basta diffidare delle imitazioni e truffe per la certezza di un prodotto originale ed esclusivo. Il consumatore si collega sul sito ufficiale del prodotto, compila il modulo con i propri dati approfittando così della promozione di due confezioni a 39,99€ invece di 79,99 con pagamento in contanti alla consegna, tramite carta di credito oppure Paypal.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.