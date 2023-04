Sciatore cade in un crepaccio nelle Alpi: immagini incredibili, è vivo per miracolo

Sciatore cade in un crepaccio nelle Alpi: immagini incredibili, è vivo per m...

Lo sciatore è caduto per diversi metri, ma è fortunatamente stato salvato dagli amici

Sono a dir poco impressionanti le immagini condivise nelle scorse ore dal profilo Instagram @lespowtos, dove è stato caricato un video realmente da brividi. La clip presenta infatti il momento esatto in cui lo sciatore del team Les Powtos (evidentemente professionista, non certo un novellino) è caduto all’interno di un enorme crepaccio che gli si è aperto sotto ai piedi all’improvviso mentre sciava tranquillo sulle Alpi francesi.

Una clip spaventosa

Tutto è successo in una manciata di secondi. Nel video si vede il ragazzo sciare a velocità sostenuta, quando ad un certo punto l’immagine diventa sfuocata e non si capisce bene cosa stia succedendo.

La telecamera fissata sul casco mostra quella che sembra essere una rovinosa caduta, al quale segue il crollo della struttura ghiacciaia che si trovava sotto agli sci dello sportivo.

Sotto a diversi metri di neve, infatti, si nascondeva in realtà un profondissimo crepaccio, dal colore blu intenso. Nella clip si può notare come lo sciatore sia stato letteralmente inghiottito dai ghiacci, scivolando sempre più giù e sempre più rapidamente.

Ad un certo punto, la caduta si arresta e lo sportivo sembra riuscire a trovare una sorta di appiglio. Sotto di lui, metri e metri di vuoto inquietante.

Come ha fatto lo sciatore ad uscirne vivo

Questione di davvero pochi centimetri e il ragazzo sarebbe molto probabilmente morto. Ma a quanto pare, per questa volta, la sorte è stata dalla sua parte.

Lo sciatore ha infatti spiegato ai commentatori, che giustamente gli hanno chiesto come abbia fatto ad uscire da lì, che è stato in grado di venire fuori da quel buco così profondo grazie a dei particolari scarponi da ghiaccio che aveva indosso. Per sua fortuna, inoltre, era andato a sciare con alcuni amici che gli hanno lanciato una corda, contribuendo così al suo salvataggio.

Le immagini, nel frattempo, hanno fatto il giro del web.