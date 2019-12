TEDx Foggia 2019 l'evento interamente dedicato alle idee.

TEDx Foggia 2019 si è tenuto il 30 Novembre al Teatro Umberto Giordano in una gigantesca sala delle meraviglie chiamata “Wunderkammer”. Gli spettatori infatti sono stati catapultati in un luogo parallelo dove a fare strada sono state la curiosità e l’ispirazione. E soprattutto un luogo dove si è potuto discutere delle cosiddette “idee che vale la pena diffondere”.

TEDx Foggia 2019: gli speaker che hanno animato l’evento

Lo scopo del TEDx Foggia 2019 è stato quello di fornire vari spunti e riflessioni su argomenti diversi. E soprattutto ha lo scopo di dare idee e strumenti nuovi per poter costruire una personale stanza delle meraviglie. Durante questa giornata dedicata alle “idee che meritano di essere diffuse”, il filo conduttore è stato l’uomo e la tecnologia.

Uno degli speaker della giornata Stefano Fratepietro infatti ha trattato la tematica sulle problematiche sulla riservatezza di Google.

In particolare gli assistenti vocali che possono creare problemi a seconda di come li utilizziamo. Anche l’interventi dello speaker Lorenzo Cappannari è stato molto istruttivo. Ha parlato di embodiment e di come la realtà sia ciò che vediamo, ma che con la tecnologia trasformativa possiamo trasformarla. O ancora lo speaker Massimo Chiriatti che ha parlato invece di intelligenza artificiale.

Luciano Razzolla e Domenico Maria Caprioli due astrofisici, invece che hanno spiegato come si è arrivati a vedere un buco nero utilizzando un EHT (Event Horizon Telescope). E hanno inoltre raccontato delle spedizioni dello spazio e delle novità sulla ricerca spaziale.

Un intervento anche molto significativo è stato quello di Valeria Cagnina e Francesco Baldassarre, che hanno parlato di un nuovo metodo di education che mette al centro il gioco, i sogni e le utopie.

Questo metodo non si limita all’infanzia, ma può essere applicato a tutte le fasi della vita di una persona. E infine la speaker Cristina Milani, ha parlato dei benefici dell’essere gentili. Sostiene infatti che la gentilezza sia innata e propria del patrimonio genetico. Si è parlato anche del tema ambientale, con il giovane speaker di soli 12 anni Potito Ruggiero, che sogna un mondo green, e ha tanta voglia di fare del bene per il pianeta.

Cos’è TEDx

TEDx è un marchio di conferenze statunitensi, senza scopo di lucro, dedicata alle idee degne di essere diffuse, spesso sotto forma di brevi discorsi tenuti da importanti pensatori e operatori. TEDx, supporta dunque gli individui o gruppi di persone, promuovendo eventi a carattere locale e organizzati autonomamente in giro per il mondo.

Questi discorsi sono tenuti in occasione di conferenze TED e l’incontro annuale di TED si tiene solitamente a Vancouver.Il TEDx distribuisce anche un premio annuale TED, che premia gli individui eccezionali, che desiderano cambiare il mondo, offrendo loro un aiuto in denaro per tradurre i loro desideri in azione.