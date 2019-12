Il Cloud PBX di NFON può essere facilmente integrata a Microsoft Teams, l'innovativa piattaforma di comunicazione unificata che associa chat, videoconferenze e archiviazione di file.

NFON è un’azienda leader nella comunicazione aziendale, unico provider paneuropeo di servizi di Cloud PBX. Un prodotto rivoluzionario ed evoluto che mette in grado le aziende di far fronte all’inarrestabile evoluzione tecnologica a cui il mondo del business è costantemente sottoposto.

Ma cosa ci spinge a scegliere un Centralino Virtuale PBX rispetto ad un obsoleto e tradizionale sistema telefonico aziendale? Sotto l’aspetto meramente economico, i vantaggi sono immediati: basti pensare all’eliminazione delle spese di installazione di hardware, appesantite ulteriormente dal’adeguamento necessario dell’ufficio in procinto di ospitarlo. Il Cloud PBX infatti non prevede alcuna installazione. NFON si prende carico della configurazione dei sistemi da remoto, fornendo il servizio in maniera immediata e semplice da utilizzare.

Le spese inoltre sono più facilmente monitorabili perché non soggette a variazioni: i costi di servizio consistono unicamente nel pagamento di un canone periodico concordato con l’azienda secondo le sue necessità funzionali.

La presenza di un centralino in Cloud facilita fortemente i flussi comunicativi sia tra i dipendenti sia con i clienti.

Questo per due principali motivi: il primo è dato dalla possibilità di utilizzare il Cloud PBX in qualunque luogo sia dotato di una connessione internet quando ci si trova fuori ufficio, il secondo è dato dalle innovative funzionalità che il centralino virtuale offre rispetto ai vecchi sistemi tradizionali.

Prima tra tutte vi è la possibilità di integrare il Virtual PBX ai principali software di produttività aziendale. Cloudya, il Cloud PBX di NFON può infatti essere facilmente integrata a Microsoft Teams, una innovativa piattaforma di comunicazione unificata che associa chat, videoconferenze e archiviazione di file.

Un sistema di unificazione fondamentale per velocizzare i processi aziendali ed ottimizzarne al massimo i risultati di prestazione.