L’azienda multinazionale Microsoft sta testando la settimana lavorativa corta in Gippone: quattro giorni di lavoro su sette. Il risultato? Secondo i primi dati, lavorare dal lunedì al giovedì provoca un aumento della produttività del 40%. Sarà che i lavoratori si sentono più motivati; o che il carico di lavoro risulta pressante ma l’attesa del weekend lungo consola; o ancora sarà il bilanciamento tra lavoro e vita privata. Insomma, un insieme di fattori stanno rendendo il test un grande successo, al punto che la produzione del colosso mondiale è addirittura aumentata impiegando meno giornate di lavoro a settimana.





In Giappone i dipendenti della Microsoft hanno una settimana lavorativa formata da quattro giorni: dal lunedì al giovedì. Il test è inserito nel progetto “Work-Life Choice Challange” per bilanciare in modo ottimale il lavoro e la vita privata.

Dopo un primo mese di prova, svolto nel mese di agosto 2019 nella sede di Tokyo sono emersi risultati incoraggianti. Infatti, gli oltre 2.300 dipendenti hanno giovato di una settimana da 4 giorni lavorativi e 3 di riposo. inoltre, i dati registrano un aumento della produzione del 39.9% rispetto allo stesso mese del 2018. Non solo: le assenze nel suddetto periodo hanno subito un calo del 25%, mentre il consumo di elettricità negli uffici è calato del 23%. Inoltre, sono stati stampati il 59% in meno di documenti e il 92% dei lavoratori ha complessivamente apprezzato il test della settimana corta. Un enorme successo.

Lo stesso progetto avviato dalla multinazionale intende anche finanziare le vacanze di famiglia ai dipendenti: “Voglio che i dipendenti pensino e sperimentino come sia possibile ottenere gli stessi risultati con il 20% di tempo lavorativo in meno” ha spiegato il direttore.

Lo slogan pubblicato dal Ceo di Microsoft Giappone, Takuya Hirano, sul sito della società è: “Lavora per un breve periodo di tempo, riposa bene e impara molto”.