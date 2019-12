Facebook si rinnova: la piattaforma desktop sembra aver cambiato look, ma non tutti gli utenti hanno constatato il cambio di grafica.

Facebook è pronto a rinnovarsi completamente: la rivoluzione del social network parte con il lancio di una nuova interfaccia grafica. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, la piattaforma desktop dell’applicazione verrà rimodernata e aggiornata. Alcuni utenti hanno già commentato sul social stesso l’avvento della nuova grafica, ma sono ancora pochissime le persone che ne hanno potuto fare esperienza. E voi avete ricevuto la notifica e l’aggiornamento della novità? Vediamo di cosa si tratta.





Facebook, la nuova grafica

Uno dei social network tra i più amati dai ragazzi e dai giovani ha deciso di rinnovarsi e di cambiare look. Dopo aver lanciato il nuovo logo arcobaleno, Facebook ha infatti proposto una nuova interfaccia grafica, ma ancora pochissimi utenti hanno potuto scoprire di che cosa si tratta. Grazie alla novità, l’utente potrà usufruire di un interfaccia più coerente con quella già presente sui dispositivi Android e iOS. Anche i profili degli utenti hanno cambiato completamente look e sono stati inseriti collegamenti più diretti a Messenger e al proprio profilo.

Il colore prescelto per questa nuova grafica è di sicuro una tinta scura, a metà tra il grigio e il nero che va in netto contrasto al logo colorato presentato pochi mesi fa.

Non è ancora chiaro in base a quale criterio Facebook stia aggiornando la nuova interfaccia. L’ipotesi è quella di aggiornamento via server, ma ancora pochi utenti hanno potuto commentare sia in positivo sia in negativo le nuova veste del social americano.