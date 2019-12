L’elenco delle password meno sicure del 2019

Come ogni anno, SpalshData ha realizzato la classifica delle password meno sicure: qui quele relative al 2019.

Nonostante le molte campagne di sensibilizzazione, nel 2019 c’è ancora chi utilizza password facilmente eludibili dagli hacker: qui l’elenco di quelle meno sicure e più esposte ai rischi degli occhi indiscreti.

Password meno sicure 2019

Da “123456” al semplice termine “password”, sono moltissime le chiavi di accesso insicure che ancora centinaia di utenti scelgono per proteggere i propri dati. La piattaforma SplashData ha creato una classifica con quelle peggiori, basata su 5 milioni di chiavi di sicurezza condivise nelle community mondiale degli hacker.

La parola “password” è rimasta tra le prime cinque, pur perdendo punti rispetto allo scorso anno. Altra password poco sicura entrata invece in classifica da quest’anno è“ qwertyuiop”, ovvero la prima riga di tasti.

Tra le tre peggiori password del 2019 vi è la classica “123456” seguita da “123456789”, due tra le più facili da indovinare dagli hacker.

In terza posizione spicca “qwerty”, anch’essa una tra le più diffuse e facili da scovare. Nelle ultime due posizioni della top 5 vi sono “password” e “1234567” .

Accanto alle classiche chiavi come “iloveyou” e “welcome”, gli hacker sono riusciti ad intercettarne di nuove. Tra queste vi sono “dragon” e “lovely”, entrata da quest’anno in classifica. Ci sono poi i mix di lettere e numeri, apparentemente sicuri, ma molto facili da forzare, come “1q2w3e4r” e “123qwe”. La classifica contiene in totale 100 password, molte delle quali presenti da anni nel report. Cosa che fa capire che, nonostante le campagne, troppi utenti continuano a utilizzare le stesse.