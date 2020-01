Un semplice messaggio di auguri nasconde in realtà insidie molto pericolose: attenzione al virus di Capodanno diffuso via WhatsApp.

Decine di utenti sono vittime, in queste ore, del virus di Capodanno trasmesso via WhatsApp, la celebre applicazione per l’invio di messaggistica instantanea utilizzata da milioni di persone in tutto il mondo. Sono in tantissimi, infatti, ad aver cliccato sul classico link con un malware ‘camuffato’ da innocente messaggio d’auguri. Questo il messaggio incriminato: “[Nome mittente] ti ha inviato un messaggio privato!! Clicca ORA questo link per leggere il messaggio”. Il testo ricevuto dagli utenti è anche accompagnato da una serie di emoji e dal link con il malware.

Coloro che hanno cliccato sul link hanno avuto grossi disagi. I loro dati, infatti, sono stati completamente hackerati, dal primo all’ultimo. I malintenzionati si sono presi tutto: password, accesso ai social, rubriche, chat.

Non è certo che gli hacker li utilizzino ma, in ogni caso, non è certo una situazione gradevole.





WhatsApp: attenzione al virus di Capodanno

Un’altra possibile conseguenza per le vittime del virus, sarebbe quella di veder la propria navigazione terribilmente compromessa dalla continua apparizione e apertura di banner pubblicitari. In questo caso, il rischio maggiore è l’attivazione di servizi a pagamento che si rinnovano in automatico, come già successo altre volte in passato.

Il consiglio quando accadono questi spiacevoli episodi è quello di effettuare al più presto un backup dei dati e resettare il telefono, in modo di essere sicuri aver neutralizzato il virus. Per chi fosse meno esperto, invece, il consiglio di affidare il proprio smartphone alle ‘cure’ di un centro assistenza specializzato.