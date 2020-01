5G, intelligenza artificiale, auto a guida autonoma sono i trend protagonisti del CES 2020 di Las Vegas

Tecnologia, modernità, avanguardia si fondono in un trinomio sinonimo di lusso e innovazione. Dal 7 al 10 gennaio si tiene l’edizione del CES 2020 di Las Vegas, la fiera del futuro che sfoggia i più prestigiosi prodotti delle più importanti aziende mondiali.

CES 2020 di Las Vegas

Certe idee prenderanno vita tra pochi anni, per altri prodotti serviranno almeno altri 10 anni: il Consumer Electronics Show non è più solo una fiera dell’elettronica di consumo. Ora si tratta di un hub globale dell’innovazione, dove in pochi giorni vengono presentate le idee più visionarie e futuristiche. Nella nuova edizione, dal 7 al 10 gennaio 2020, sono protagonisti i trend più gettonati degli ultimi anni. Tra questi, intelligenza artificiale, 5G, assistenti digitali, guida autonoma, elettrificazione dei mezzi di trasporto, smart home, tv ad altissima definizione.

Non mancano neppure le idee più straordinarie e apparentemente paradossali, come computer con interfaccia neurale, veicoli volanti e un orto da incasso per le nostre cucina proposto da LG (come se si trattasse di un comunissimo elettrodomestico). Dopo le polemiche dell’anno appena volto al termine, particolare attenzione sarà dedicata anche all’ambiente e ai temi “green”. Dopo 28 anni, inoltre, Apple si ripresenta. Intanto la cinese OnePlus è pronta a sorprendere con un innovativo concept di smartphone che piacerà soprattutto agli appassionati di fotografia.





Il televisore è uno dei protagonisti indiscussi del CES. Nella nuova edizione non mancheranno le presentazioni do modelli 8K, schermi con risoluzioni che superano i 33 milioni di pixel, 4 volte quelli di un tv 4K/UltraHD che molti hanno ormai nel salotto di casa.

Samsung presenta il suo televisore Lcd dal design sconvolgente ed elegante, con lo schermo che arriva ai bordi, con una cornice sottile che in basso regge la struttura.

L’auto Sony tra le proposte

Bmw mostrerà una versione aggiornata della sua elettrica i3 Urban Suite, Honda la Augmented Driving Concept e anche Hyundai sogna l’auto volante. Anche Jeep entrerà nel mondo dei modelli elettrici: Fca, infatti, lancerà il brand 4xe. Dopo la Tesla Model S, Mercedes presenterà il suv Eqc 400.

Intanto è stata Sony a offrire la più grande sorpresa presentando Vision S, una coupé a trazione elettrica e dotata di massima tecnologica. L’auto, un modello visionario e avveniristico, è funzionante ma ancora in stato embrionale. Se mai arriverà in vendita, il prezzo si prevede elevatissimo.

Al CES 2020 il marchio giapponese presenta la sua prima auto. “Per anni abbiamo parlato della centralità del mobile. Ora è giunto il momento di spostarci da mobile a mobilità”. Così ha dichiarato in conferenza stampa Kenichiro Yoshida, presidente e CEO di Sony.