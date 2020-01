Uno studente appassionato di astrofisica: chi è Wolf Cukier, lo stagista che alla sua prima settimana alla Nasa ha scoperto un nuovo pianeta.

Sta facendo il giro del mondo la notizia della scoperta effettuata da Wolf Cukier, ragazzo di 17 anni in stage alla Nasa. Il giovane ha portato alla luce l’esistenza di un nuovo pianeta distante circa 1.300 anni luce dalla Terra e sette volte più grande di questa.

Chi è Wolf Cukier

Come si evince dalla sua giovane età, Wolf Cukier è uno studente liceale con la passione per lo spazio. Proprio per questo, l’estate precedente al suo ultimo anno alla Scarsdale High School (nello Stato di New York) ha scelto di effettuare uno stage al Centro della Nasa di Greenbelt. Dopo la sorprendente scoperta, ha dichiarato di voler continuare a cercare nuovi pianeti. La sua intenzione è infatti quella di studiare astrofisica quando a settembre 2020 inizierà il College.

Fan di Star Wars, ha dichiarato che il corpo da lui notato era simile a quelli che compaiono nella serie.





Scoperto un nuovo pianeta

Ai primi giorni dello stage Cukier aveva ricevuto il compito di esaminare alcune immagini catturate dal satellite Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). In particolare avrebbe dovuto evidenziare le variazioni nella luminosità delle singole stelle. Questo allo scopo di cercare eclissi stellari o altri fenomeni percepibili da un occhio umano o tramite un algoritmo.

Dopo solo tre giorni ha visto un segnale dal sistema TOI 1338 che si è poi rivelato essere un pianeta. In questo modo ha studiato le sue dimensioni e la sua distanza dalla Terra, per poi ribattezzarlo con il nome del sistema che gliel’ha fatto percepire.