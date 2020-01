Dal revenge porn all'istigazione a delinquere: sono diversi i reati che si possono configurare in caso di uso scorretto di Whatsapp.

É una delle app più scaricate e utilizzate del mondo, con milioni di persone che ne usufruiscono per comunicare in modo semplice e veloce. Mandare contenuti su Whatsapp necessita però di molta attenzione, perché un cattivo uso potrebbe comportare la commissione di alcuni reati. Nonostante i gestori assicurino che i messaggi siano protetti da una crittografia end-to-end, ovvero leggibili e ascoltabili solo dai membri della conversazione e non da terzi, cattivi comportamenti potrebbero comunque essere denunciabili.

Reati su Whatsapp

Fabiola Silvestri, Dirigente del Compartimento della Polizia Postale e Comunicazioni di Piemonte e Valle d’Aosta ha evidenziato come, soprattutto tra gli utenti più giovani, ci sia un utilizzo talvolta improprio delle chat. Ha spiegato che si sono verificati casi di gruppi creati per diffondere materiale pedo-pornografico, ovvero media a sfondo sessuale con protagonisti dei minori.

In questo caso la normativa che disciplina il reato è l’art. 600 quater c.p. che contempla l’arresto facoltativo in caso di possesso di ingente materiale del genere.

Ci sono poi altre azioni passibili di denuncia come: