Attenzione alla truffa dei falsi SMS inviati da Paypal: il consiglio è di non cliccare nel link ricevuto nel messaggio e non inserire i dati personali.

Tra i siti finiti nel mirino degli hacker per portare avanti una truffa tramite l’invio di finti SMS è finito anche quello di Paypal. Diverse persone hanno infatti ricevuto un messaggio relativo ad un presunto aggiornamento del conto con un invito a cliccare su un link.

Truffa degli SMS inviati da Paypal

Questo il testo della comunicazione: “PAYPAL: Gentile cliente, abbiamo tentato di contattarti in più occasioni per farti conoscere e aggiornare in sospeso il tuo conto. Clicca qui: https://paypal.it.servizioclienteassistenza.it/index.php per aiutarci a risolvere il problema“.

Ad una prima apparenza sembra un messaggio inviato da Paypal, ma basta una breve analisi per capire che si tratti di un SMS falso costruito ad hoc per ingannare gli utenti meno attenti. Oltre alla sintassi fantasiosa e alla poca chiarezza del messaggio, basta guardare che il dominio che compare nel link è paypal.it.

Il sito ufficiale ha però come estensione “.com“, dunque già questo è necessario per far capire che non si tratta di una comunicazione proveniente dalla società.

Se poi si clicca sul sito, comparirà una schermata molto simile a quella canonica di Paypal ma non uguale. Non vi sarà infatti l’opzione per iscrivere un nuovo utente né quella per recuperare una password smarrita ma sarà possibile soltanto inserire nome utente e codice. Questo perché agli autori della truffa interessano soltanto coloro che sono già iscritti e hanno già un conto in modo da potervi eventualmente interferire tramite prelievi.

Per questo è caldamente consigliato di non cliccare sul link e soprattutto non inserire le proprie credenziali di accesso per evitare di mettere in pericolo il proprio conto o carta di credito.