Dietro ai misteriosi segnali radio dallo spazio sembrerebbe esserci uno schema preciso

Cosa c’è dietro ai misteriosi segnali radio dallo spazio? I ricercatori del Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment hanno per la prima volta trovato un “fast radio burst” che si ripete su un ciclo regolare.

I misteriosi segnali radio dallo spazio profondo

I “fast radio burst” non sono altro che dei brevi e energetici impulsi di onde radio provenienti dallo spazio profondo e che di norma durano pochi millisecondi. È stato riscontrato che possono manifestarsi come singoli episodi o ripetersi con sequenze sporadiche ma provenienti dalla medesima sorgente.

Gli scienziati del team di ricerca della CHIME/FRB collaboration hanno scoperto e descritto per la prima volta in una bozza di documento pubblicato su Arxiv uno schema ripetitivo delle sequenze Frb. Il segnale è stato chiamato FRB 180916-j0158 + 65 e ogni 16.35 giorni segue uno schema fisso, per 4 giorni emette uno o due scoppi all’ora e poi scompare per 12 giorni.

Questo modello è “un indizio importante sulla natura di questo oggetto”. Hanno scritto gli stessi ricercatori su arXiv.

FRB 180916-j0158 + 65 sembrerebbe provenire da un’enorme galassia a spirale, a circa 500 milioni di anni luce di distanza. Tra le ipotesi considerate c’è l’iterazione della sorgente con un altro oggetto in un sistema binario. È ritenuta meno probabile la vicinanza di un buco nero supermassiccio mentre i ricercatori non escludono la possibilità di un buco nero di massa ridotta. Senza alcun dubbio comprendere l’origine dei Frb permetterebbe di migliorare la nostra conoscenza dell’universo.