Caldo record in Antartide: per la prima volta temperature sopra i 20°

Un'ondata di caldo record sta attraversando in questi giorni l'Antartide, dove alcuni scienziati hanno registrato temperature di ben 20 gradi.

Non sembra cessare l’ondata di caldo record che da ormai diversi giorni sta investendo l’Antartide facendo registrare valori mai visti prima d’ora sulle lande del continente bianco, pur essendo ora piena estate a quelle latitudini. Nelle ultime ore si è infatti diffusa la notizia che nella giornata del 9 febbraio scorso un gruppo di scienziati brasiliani ha rilevato una temperatura di ben 20,75 gradi centigradi lungo le coste di Seymour Island, una piccola isola posta sull’estremità settentrionale della cosiddetta penisola antartica.

Caldo record in Antartide

La temperatura rilevata dai ricercatori brasiliani ha frantumato il record stagionale di giovedì 6 febbraio, quando i termometri del Servizio meteorologico nazionale argentino avevano registrato 18,3 gradi centigradi nei pressi della stazione di ricerca Esperanza, anch’essa situata nella penisola antartica (territorio rivendicato da Buenos Aires per il quale è noto come Antartide argentina).





Il valore di Seymour Island ha superato di quasi un grado anche il precedente record assoluto che resisteva dal 1982, quando sull’Isola di Signy verro registrati oltre 19 gradi.

I dati della stazione Esperanza invece appaiono ancora più eccezionali se si pensa che la parte continentale della penisola antartica è solitamente più fredda rispetto alle isole circostanti, il cui clima è mitigato dalla vicinanza agli oceani.

L’innalzamento generale delle temperature

Gli stessi ricercatori hanno definito i valori registrati come “incredibili e anormali” per la stagione, anche se da decenni ormai secondo l’Organizzazione Meteorologica Mondiale le temperature medie in Antartide si sono innalzate di circa 3 gradi. Contestualmente a ciò, circa l’87% dei ghiacciai lungo la costa occidentale si è rimpicciolito.