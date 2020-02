Veronica Gentili, relatore SEO&love 2020

Docente e consulente per firme di fama nazionale e internazionale, Veronica Gentili parteciperà all'evento veronese del SEO&Love 2020.

Veronica Gentili è uno dei personaggi più conosciuti nel mondo del Digital Marketing in Italia. Oltre ad essere docente e speaker per gli eventi più importanti del settore, è anche consulente per aziende e brand conosciuti a livello nazionale e internazionale, e a marzo parteciperà all’evento SEO&Love 2020.

Le tre parole che descrivono il tuo lavoro

Analisi: il mio lavoro è caratterizzato da una continua analisi delle novità, dei risultati ottenuti, delle conversazioni, degli account.

Strategia: fare Social Media Marketing non è semplicemente gestire le pagine Facebook, ma creare strategie orientate a risultati concreti.

Cambiamento: questa professione è caratterizzata da cambiamenti costanti negli spazi, nei formati e negli strumenti, che richiede un continuo aggiornamento e attenzione.

Nella cassetta degli attrezzi di una strategia di comunicazione cosa non può mancare?

Certamente non può mancare un’accurata analisi preventiva, una definizione ben ponderata degli obiettivi e un montaggio e test costanti, viceversa si rischia di guidare “con gli occhi bendati”, difficilmente riusciremmo a trovare la strada giusta.

Le novità del tuo settore nel 2020?

Probabilmente quest’anno vedremo una svolta reale nel Social Commerce, ovvero nella possibilità di acquistare direttamente negli spazi social, senza uscirne fuori.

Questo può essere un grande beneficio, specialmente per le piccole imprese, che potranno proporre i propri prodotti e servizi senza confini, in modo molto semplice.

Dammi tre parole che descrivono il SEO&Love

Concretezza: c’è un’attenzione reale nell’offrire ai partecipanti nozioni e consigli pratici da portare a casa, non solo teoria.

Simpatia: come tutti gli eventi organizzati da Salvatore, mi aspetto una grande dose di simpatia, che rende certi eventi unici, da ricordare.

Relazione: il networking e la creazione di relazioni di valore è al centro di questo evento e credo sia uno degli aspetti più apprezzati.