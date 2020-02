Utenti di tutto il mondo hanno ricevuto un messaggio notturno sui cellulari Samsung, dal contenuto misterioso.

La notte di mercoledì 19 febbraio 2020 è accaduto un fatto molto singolare: i cellulari di tutto il mondo hanno ricevuto un messaggio notturno da Samsung dal contenuto alquanto misterioso. Numerose persone hanno twittato in merito all’accaduto, preoccupati si trattasse di un tentativo di hackeraggio.

Samsung e il messaggio notturno

Non c’è stato un vero e proprio orario comune di ricezione del criptico messaggio notturno da parte di Samsung, il testo però è stato uguale per tutti: il numero 1 ripetuto più volte. Secondo gli screenshot pubblicati dai proprietari di cellulari sui social network, il mittente risultava l’app “Trova dispositivo personale”, che ha prodotto una notifica push.

In poche ore gli hashtag #FindMyMobile e #Samsung sono diventati virali su Twitter. I più colpiti fra i prodotti sono stati gli smartphone Samsung Galaxy di ultima generazione, compresi i Note.

La casa coreana ha poi svelato l’arcano del messaggio notturno: è stato diffuso per puro errore durante un test tecnico. Allerta rientrata quindi, nonostante alcuni utenti si siano svegliati di soprassalto mentre dormivano per via della notifica sul cellulare.





Il caso di Roadhouse

Era capitata la stessa cosa anche alla catena di ristoranti Roadhouse, quando l’omonima app invece che inviare notifiche push su promozioni, come di solito accade, ha invece inoltrato il seguente colorito messaggio: “Beef Day x Silvia. Oggi, come tutti i mercoledì, ti ricordiamo che iPhone è una mer*a. Un abbraccio“. La persona citata come destinataria della comunicazione in realtà non esiste.

Tutti gli iscritti hanno ricevuto il medesimo testo, oltre che le scuse dei portavoce del franchising.