Coronavirus, Samsung sospende produzione: dipendente risultato positivo al test

Samsung sospende una parte della produzione perché un addetto alla divisione smartphone è risultato positivo al coronavirus.

Anche un dipendente Samsung è risultato affetto da Coronavirus e, per evitare il contagio, la società ha deciso di sospendere una parte della produzione. Lo stabilimento di Samsung che ha chiuso i battenti è quello nei pressi della città di Gumi, in Corea del Sud, e quindi gli smartphone che non saranno più prodotti sono i modelli Galaxy Fold e il Galaxy Flip Z.

Il dipendente che avrebbe contratto il Coronavirus sarebbe, infatti, un membro della divisione wireless che si occupa proprio della produzione di smartphone. I dipendenti dello stabilimento sono stati informati della chiusura dello stabilimento dal piano di risposta alle emergenze messo in piedi dall’azienda via SMS.

Il tempo di chiusura permetterà alla società di adottare misure specifiche per rendere lo stabilimento un posto sicuro per gli altri lavoratori e quindi riprendere la produzione.