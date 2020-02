Un recente studio condotto in Svizzera ha rivelato che per combattere l'influenza in modo naturale la cosa migliore è fare l'amore.

La scienza non ha alcun dubbio. secondo un recente studio, infatti, per combattere l’influenza stagionale il rimedio migliore è fare l’amore. Uno studio svizzero condotto dal professore Manfred Schedlowski,rivela appunto che un momento trascorso sotto le coperte con il proprio partner allevia fino al 60% i sintomi influenzali. Un rimedio naturale e del tutto piacevole che può aiutare milioni di italiani che ogni anno devono fare i conti con l’influenza.





Fare l’amore per combattere l’influenza

Inoltre, è qualcosa a cui tutti gli esseri umani non possono rinunciare e che porta grande piacere.

Fare l’amore, insomma, fa bene sempre, anche quando la temperatura corporea denota uno stato febbrile. L’atto in sé aumenterebbe – secondo gli studi scientifici – la produzione di cellule T (o linfociti T), in grado di combattere le cellule affette dal virus. In questo modo aiuterebbe il fisico a superare i momenti di malattia e il malessere influenzale. Sotto le lenzuola, dunque, le alte temperature corporee e la febbre posso essere combattute con dei momenti di intimità da trascorrere con il partner. Nulla di meglio per combattere l’influenza.