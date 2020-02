le 10 invenzioni italiane che hanno cambiato il mondo

L’Italia è un paese unico, con una grande storia, ricco di cultura, incredibili ambientazioni e una tradizione gastronomica che fa invidia a numerose nazioni. Tuttavia, essa non viene considerata come dovrebbe quando si parla di invenzioni storiche, scientifiche, tecnologiche e culinarie che hanno influenzato la società di oggi. Spesso si dà fin troppo merito a paesi come Inghilterra e Germania ma non si prende in considerazione il Bel paese. Per questo è bene sapere quali sono alcune delle invenzioni italiane degli ultimi secoli che hanno cambiato notevolmente il nostro modo di vivere.

Le invenzioni italiane

Come già detto in precedenza, l’Italia è senza dubbio uno dei paesi in cui si mangia meglio e, non a caso, alcuni dei cibi tuttora più amati in tutto nel mondo sono nati proprio in Italia.

Tuttavia, anche i settori tecnologico e scientifico non sono da meno poiché il contributo di alcune eccellenze italiane in tal senso ha rivoluzionato completamente la vita di ogni singola persona.