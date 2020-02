OpenBox, sponsor SEO&love 2020

OpenBox sarà sponsor del SEO&Love 2020 che si sovlgerà a Verona in data 14 marzo.

OpenBox lavora nel mondo della comunicazione digitale e dello sviluppo web dal 2008, col fine di mettere a disposizione dei propri clienti e partner le proprie conoscenze ed competenze, e il 14 marzo sarà sponsor dell’evento SEO&Love 2020 a Verona.

Tre parole che descrivono il tuo lavoro?

Creatività: nel mondo digital essere creativi è una qualità essenziale. È una creatività declinata non solo in relazione all’ideazione di strategie e contenuti, ma anche in relazione alla capacità di visualizzare un progetto e di saper coinvolgere le persone giuste.

Organizzazione: senza organizzazione si rischia di perdersi in orizzonti limitati che inficiano la buona riuscita di un lavoro. Benissimo l’estro e l’istinto, ma ricordiamoci sempre che devono essere in qualche modo incanalati per farli emergere.

Tempismo: la capacità di saper leggere i momenti che attraversano i mondi del reale e del digitale è indispensabile.

Essere in grado di mixarli con i giusti tempi, anticipando tendenze o “cavalcando l’onda”, è altrettanto importante.

Quali sono i progetti per il 2020?

Il progetto principale non può che essere sempre lo stesso per me e per tutto il mio team: continuare a crescere. Abbiamo grosse novità in serbo anche a breve termine, continuate a seguirci e lo scoprirete!

Tecnica e Creatività, Business e Contenuti, queste sono le storie d’amore che raccontiamo al SEO&Love. In OpenBox quali sono i due fattori che rappresentano la vostra storia d’amore verso il successo?

Sicuramente tecnica e creatività sono due aspetti che hanno costantemente accompagnato la storia di OpenBox, dalle origini fino a oggi. Abbiamo intenzione di proseguire su questa strada, dando comunque importanza a una strutturazione che non può mancare in un pensiero proiettato al successo.

Quale caratteristica deve possedere una persona per entrare nel vostro team?

Alla base di tutto ci sono le competenze e la passione. È un discorso che vale probabilmente per tanti ambiti, in OpenBox ancora di più. La qualità per noi è una mission, proporre e produrre contenuti che siano interessanti e funzionali alle realtà legate ai nostri partner è un’aspirazione costante per il nostro team: per farlo ci vogliono persone competenti e che amano profondamente quello che fanno.

Cosa rappresenta per te il SEO&Love?

Un evento importantissimo, un’opportunità unica per confrontarsi con esperti e personalità che stimo, un luogo di incontro dove dar vita e impulso a nuove idee.

Sono felice e onorato di essere parte di tutto questo anche quest’anno.