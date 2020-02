Maurizio Vedovati, relatore SEO&love 2020

Maurizio Vedovati, esperto di marketing e del web, sarà uno dei relatori del SEO&Love 2020 di Verona, che si terrà il 14 marzo.

Esperto in Marketing Consultant e appassionato dell’industria del web, di giornalismo e scrittura creativa, Maurizio Vedovati è uno dei nomi di spicco tra i relatori del SEO&Love 2020 che si svolgerà a Verona il 14 marzo di quest’anno.

Le tre parole che descrivono il tuo lavoro

Publisher: quello che dà voce ai contenuti, che non smette mai di cercare nuove idee, neppure in mezzo alle dodicimila persone di un palasport. Oggi ritengo che il lavoro di publishing sia ancora più centrale nel mondo della comunicazione aziendale. Per me significa tanto ascolto, scoperta di talenti e amore per la cultura di frontiera, nel senso di innovazione, ricerca e futuro.

Nella cassetta degli attrezzi di una strategia di comunicazione cosa non può mancare?

Curiosità. Desiderio di capire le persone. Disponibilità a studiare cose nuove. Tutto il resto è tecnicality, che ovviamente deve essere amministrata con cura, e che cerchiamo di spiegare al meglio nei nostri manuali di marketing.

Ma curiosità, disponibilità e cultura aiutano a capire innanzitutto “cosa fare”, dove portare i nostri messaggi, a chi parliamo e come gli parliamo.

Le novità del tuo settore nel 2020?

Parlando per Hoepli Editore, innanzitutto Zona Franca, un luogo della conoscenza più che una nuova collana editoriale. Oggi aziende e professionisti sono ormai alfabetizzati al digitale (anche e soprattutto grazie ai nostri manuali) ma sono sollecitati a ridefinire la loro missione, proponendo una nuova visione del mercato e del mondo, che espliciti i loro valori attraverso la definizione di nuove strategie. Mission, Vision, Value, Strategy sono dunque i cardini attorno a cui oggi si basano, o dovrebbero basarsi, i ragionamenti aziendali. Sono anche i confini di questa nuova zona all’interno del nostro catalogo.

Una zona in cui abbiamo scelto di pubblicare libri che hanno l’obiettivo di aiutare a capire il futuro, offrendo ispirazione e proponendo nuove prospettive.

Una zona in cui i libri saranno franchi, liberi di comunicare senza oneri di formato o di contenuti.

Poi a SEO&Love parlerò di Hoepli.COMM, la nostra idea di comunicazione appena concepita, che vedrà la luce proprio nei giorni dell’evento veronese. Per ora non vi svelo nulla, ma per Hoepli e per l’editoria sarà un vero e proprio cambio di paradigma!

Dammi tre parole che descrivono il SEO&Love

Divertimento – SEO&Love è la dimostrazione che è possibile aggiornarsi in modo serio e allo stesso tempo divertirsi a stare insieme in modo intelligente e brillante.

Contenuti – Lo dico da anni: “è il contenuto che conta!”

Risotto all’Amarone – Non sto affatto scherzando: è il momento di massima interazione dell’evento, che dimostra come qualità dell’ospitalità sia nei dettagli.