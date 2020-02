Simona Ruffino, relatore SEO&love 2020

Simona Ruffino sarà relatrice all'edizione 2020 dell'evento del SEO&Love che si terrà il 14 marzo a Verona.

Ha collaborato con firme, aziende e personaggi importanti, oggi è consulente per imprese e liberi professionisti: Simona Ruffino parteciperà come relatrice all’evento del SEO&Love che si terrà il 14 marzo 2020 nella città veneta di Verona.

Le tre parole che descrivono il tuo lavoro

Analisi: prima di iniziare a costruire qualsiasi identità o strategia è opportuno avere chiari alcuni aspetti. Target, mercati, competitor. Se non sai a chi e come è difficile riuscire a portare a casa un buon risultato.

Empatia: ogni cliente ha una storia e le aziende sono fatte di persone; bisogna essere in grado di raccogliere il vissuto ed i bisogni e di trasformarli in valore.

Human Skyll: il branding (come tutto il marketing) è fatto di competenze multidisciplinari e complesse. Chi fa branding non si occupa solo di visual, ma deve avere una buona dimestichezza con i processi cognitivi e sociali.

Nella cassetta degli attrezzi di una strategia di comunicazione cosa non può mancare?

Competenza, metodo e flessibilità. La capacità di saper leggere il reale e di declinare le proiezioni in comunicazione efficace.

Fare branding vuol dire maneggiare la complessità e riuscire a fare convergere la comunicazione con gli altri segmenti di marketing come l’advertising o la SEO in maniera congrua. Nella mia personale cassetta degli attrezzi o l’aggiornamento costante dei dati, gli strumenti di misurazione ed una Suite Adobe sempre al top.

Le novità del tuo settore nel 2020?

Si lavora sempre di più sugli aspetti percettivi e sui bisogni dei consumatori. Tra qualche anno (molto presto) i metodi di consultazione saranno completamente stravolti, quindi stiamo studiando come poter ottimizzare i processi di costruzione di identità adeguandoli, per esempio, alla voice research, o a targhettizzazioni più mirate per evitare l’effetto “SPAM”. Si lavora sugli aspetti etici e sulla relazione emozionale ed umana tra brand e consumatori. Siamo “onlife“. 24 ore su 24.

Lo dico sempre. L’esperienza non ha più distinzioni tra il virtuale ed il reale.

Dammi tre parole che descrivono il SEO&Love

Competenza: ogni anno il livello degli argomenti e dei relatori è sempre più alto. Poche chiacchiere e molta qualità.

Aggiornamento: è un appuntamento imperdibile non solo per restare aggiornati, ma soprattutto per scattare una fotografia del futuro. E’ un appuntamento visionario, nel senso che dipana scenari imminenti e che vanno affrontati.

Love: la passione si respira e si abbraccia.