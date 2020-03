La nuova compagnia telefonica Very Mobile promette 99% di copertura e una tariffa di lancio super economica, roaming compreso.

Very Mobile, nuova compagnia telefonica gemellata con Wind Tre S.p.A., sbarca in Italia. Di proprietà del gruppo CK Hutchinson Holdings Ltd, l’operatore virtuale punta a seminare la concorrenza di Iliad, Kena Mobile e Ho. Arrivata il 24 febbraio in Italia, propone ai primi 20mila utenti una tariffa davvero conveniente.





Very Mobile: le tariffe

Il prezzo, in relazione alla quantità di traffico dati proposta, è davvero interessante. Chi passa a Very Mobile da un altro operatore, o semplicemente acquista sul sito una nuova scheda SIM, avrà chiamate ed sms senza limiti con 30gb di traffico dati a 4,99 euro al mese.

Attivando una nuova SIM si aggiunge il costo di attivazione di 5 euro, per un totale di 9,99 euro fra scheda, inclusi i costi di spedizione, e offerta.

Per procedere all’acquisto o al passaggio di operatore sono necessari carta di identità, un computer con webcam e microfono connesso ad Internet.

I costi extra sono totalmente azzerati, non ci sono inoltre vincoli di durata contrattuale né penali in caso di disattivazione. Il rinnovo della tariffa avviene su base mensile, in automatico, salvo disdetta. E se si esauriscono i gb? Very Mobile, per evitare l’addebito di traffico non coperto dal piano, blocca l’utilizzo dei dati. In questo caso basterà scegliere l’opzione “Rinnova ora” per riattivare l’offerta, sempre al costo di 4,99 euro al mese.

La copertura di Very Mobile

Il nuovo operatore telefonico promette una copertura del 99% su rete nazionale, essendo gemellato con Wind Tre. Per chi dovesse viaggiare in Europa, è prevista l’opzione roaming alle stesse condizioni dell’offerta valida in Italia, senza alcun costo di attivazione del servizio.

L’unica limitazione, se così la si può definire, viene operata sul traffico dati, che in roaming regala 2,4 gb contro i 30gb italiani.

Secondo alcuni utenti la linea, sia all’aperto che in locali al chiuso, non riscontra problemi. Stesso discorso per la qualità delle chiamate, nulla da invidiare insomma ai suoi competitor.e

Servizi e recensioni

Attualmente, essendo una neonata compagnia telefonica, ci sono poche recensioni su Very Mobile ma in linea di massima non si prospettano grandi differenze a livello di soddisfazione rispetto all’utenza che ha avuto esperienze con la Wind Tre.

Per quanto riguarda invece i servizi accessori, l’operatore blocca in automatico il funzionamento di qualsivoglia servizio a pagamento come chiamate con sovrapprezzo, oroscopi e suonerie in abbonamento, eccetera.

I messaggi informativi da parte degli istituti bancari non vengono giustamente filtrati.

Al fine di fornire un’esperienza più completa, Very Mobile ha sviluppato una App disponibile su Play Store per chi possiede uno smartphone Android e sullo shop Apple per utenti IOS. Questa ci permette di tenere sotto controllo il credito e i gb residui, la data di rinnovo mensile dell’offerta e ottenere supporto in caso di necessità.