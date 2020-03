Numerosi utenti in tutta la penisola hanno segnalato down, malfunzionamenti e disservizi sulla rete Tim, con picchi al Nord e al Centro Italia.

Nella tarda mattinata di mercoledì 11 marzo numerosi utenti hanno segnalato disservizi e malfunzionamenti sulla propria rete TIM. La maggior parte delle segnalazioni proviene dalle regioni del Nord e del Centro Italia, ma si rilevano picchi anche a Palermo e Napoli. Al momento, TIM non ha ancora confermato il down.





TIM down, segnalazioni da tutta Italia

Secondo quanto riportato dal sito Downdetector, le prime segnalazioni risalgono addirittura alla giornata precedente, ma i disservizi si sono concentrati nella mattinata di mercoledì. Molti utenti segnalano, in particolare, il mancato accesso ad alcuni servizi come TIM Music. Molti gli utenti – in particolare giovani e giovanissimi – che tramite social hanno lamentato il disservizio.

Non mancano studenti di scuole superiori e università che proprio in questi giorni, a causa della chiusura delle scuole e della quarantena imposta dal governo Conte per combattere l’emergenza coronavirus, devono utilizzare la rete per partecipare alle lezioni online.

La connessione è lenta proprio oggi che inizio con la prima lezione online all’università.#timdown — Alessandro Riva (@alex27riva) March 5, 2020

Protestano anche i lavoratori interessati dallo smart working.

Quando a lavoro stai facendo un upgrade importante ai server aziendali ma c’è #timdown e pensi a tutto tranne che a quello. Server US non risolvibili. Problema dell’intera rete TIM. — Riccardo Di Roberto (@ricodiro) March 11, 2020

Paese bloccato a casa per fare smart working e loro vanno down, e ti fanno anche un tweet del genere! #timdown #moneyback https://t.co/SFNSo7a2FJ — ermannobonifazi (@ermannobonifazi) March 11, 2020

Al momento, l’azienda di telefonia non ha fornito alcuna spiegazione circa il down: sui profili social di TIM si legge, però, che “i nostri operatori sono a completa disposizione per tutti i clienti che necessitano di assistenza o informazioni su TIMmobile”.