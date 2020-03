Non tende ad arrestarsi il consumo di plastica nel mondo del food. La plastica per alimenti offre infatti resistenza all’uso, igiene e facilità di lavaggio, oltre al vantaggio di essere modellabile secondo le proprie esigenze.

Si può dire che oggi le attrezzature e gli accessori in materiale plastico rappresentino un elemento indispensabile nel settore dell’industria alimentare. La plastica per alimenti offre infatti ottime doti di resistenza all’uso, igiene e facilità di lavaggio, con l’ulteriore vantaggio di poter essere lavorata in diverse forme, al fine di realizzare soluzioni adattabili ad ogni contesto e necessità.

Le attrezzature plastiche progettate da Italian Food sono realizzate per soddisfare le esigenze delle aziende commerciali e produttive che operano nel settore alimentare e rappresentano il risultato di un continuo lavoro di ricerca e di sperimentazione, finalizzato ad offrire prodotti innovativi, sicuri e di alta qualità. La vasta gamma di prodotti permette ad ogni azienda di trovare facilmente quello più adatto alla propria attività, sia produttiva che logistica o commerciale.

Cassette in plastica per il trasporto e la conservazione degli alimenti

Le cassette in plastica impilabili costituiscono uno dei prodotti più diffusi nel mondo dell’industria alimentare e vengono utilizzate soprattutto per lo stoccaggio e il trasporto di alimenti freschi e delicati, come formaggi e salumi. Sono conformate in maniera tale da poter essere sovrapposte ad incastro, dotate di fondo chiuso e di pareti grigliate, disponibili in diverse colorazioni e molto facili da lavare e igienizzare.

Pallet in materiale plastico per il trasporto di alimenti

I pallet per alimenti, realizzati in polipropilene, sono perfettamente sovrapponibili per limitare l’ingombro e facilitarne il trasporto e vengono utilizzati in prevalenza per la movimentazione dei prodotti alimentari freschi. Si tratta di strutture solide, molto resistenti, igieniche e facilmente lavabili, perfette per le aziende che operano nel settore della produzione casearia, della macellazione e lavorazione delle carni e del trasporto del pesce, considerando che il materiale plastico non si altera con l’umidità e non consente la proliferazione di muffe e batteri dovuti all’umidità.

Vassoi impilabili e telai per l’essiccazione dei prodotti alimentari

I vassoi in materiale plastico di Italian Food sono destinati soprattutto all’essiccazione, all’asciugatura e alla disidratazione di alcuni alimenti. Perfettamente impilabili, sono realizzati in materiale polipropilenico leggero e resistente e garantiscono stabilità, resistenza all’uso e igiene.

Questo tipo di prodotto è particolarmente indicato per l’essiccazione degli alimenti, quali possono essere ortaggi, frutta, pasta, funghi o erbe aromatiche, ma anche per l’asciugatura dei prodotti di pasticceria e gastronomia.

Anche i telai in plastica sono ideali per l’essiccazione di prodotti come la pasta fresca o la frutta, sono comodi e pratici da utilizzare e permettono di ottenere il risultato desiderato. L’assenza di parti in legno o in metallo garantisce la massima igiene e sicurezza per qualsiasi tipo di prodotto alimentare, la particolare conformazione con gli appositi binari di scorrimento permette di introdurre correttamente i telai all’interno degli appositi carrelli.

Stuoie in plastica per uso alimentare

Le stuoie in polipropilene realizzate da Italian Food sono progettate specificamente per il contatto con gli alimenti, soprattutto con prodotti caseari, frutta e ortaggi. Le stuoie in plastica per alimenti sono disponibili in diverse varianti, da scegliere in base al tipo di prodotto al quale sono destinate. Si tratta di un tipo di accessorio leggero, facilissimo da lavare e resistente all’uso, in grado di soddisfare diverse esigenze e di garantire la massima sicurezza.

Tavole forate per lo stoccaggio dei prodotti alimentari

Le tavole forate in materiale plastico vengono utilizzate in particolare per lo stoccaggio dei formaggi e per i prodotti di pasticceria e panificazione. Leggere e facili da lavare e da igienizzare, queste tavole garantiscono la perfetta aerazione, evitando la formazione di umidità e, conseguentemente, di muffe.

La grande varietà di accessori in materiale plastico per alimenti permettono a qualsiasi azienda di trovare facilmente il prodotto più adatto. Tutte le attrezzature sono realizzate in materiale specifico per il contatto con i prodotti alimentari, certificato in base a rigorosi standard internazionali.