Nasce DoveFila, il sito che ti fa sapere quanta coda c'è al supermercato, per proteggere se stessi e gli altri dal contagio del coronavirus.

Evitare assembramenti e mantenere il distanziamento sociale sono le due regole auree che deve seguire il cittadino per contribuire alla fine della diffusione del covid-19. Bisogna restare a casa, salvo per esigenze di necessità o di lavoro. Come fare a evitare assembramenti in momenti necessari, come la coda al supermercato per fare la spesa? A questa domanda risponde DoveFila, il sito che ti fa sapere quanta coda c’è al supermercato, per proteggere se stessi e gli altri dal contagio del coronavirus.

DoveFila per evitare la coda al supermercato

Il sito di DoveFila permette a chiunque abbia una connessione Internet di verificare il numero di persone in coda e il tempo di attesa medio per entrare al supermercato. In questo modo si possono evitare lunghe code e di creare assembramenti.

Per rendere il sito più preciso è necessario attivare la geolocalizzazione.

Una volta arrivato al supermercato è possibile registrarsi in coda, per far sapere agli altri utenti che la fila è aumentata e per rendere le stime del sito più precise.

Il sito si appoggia all’app DoveConviene, che raccoglie volantini e offerte dei supermercati del territorio, ma funziona soprattutto perché gli utenti possono suggerire modifiche, per rendere i tempi stimati più precisi. Al momento il sito è attivo nella sua versione beta su tutto il territorio.





Coronavirus, le misure di sicurezza nei supermercati

In generale, i supermercati si stanno mobilitando per rendere sicuro il momento della spesa, sia per i clienti sia per chi lavora. In molti punti vendita è previsto l’ingresso contingentato o l’ingresso di uno alla volta per mantenere il corretto distanziamento di almeno un metro.

Altri invece hanno cominciato a misurare la temperatura corporea all’ingresso con un termoscanner, per evitare l’ingresso a persone potenzialmente positive.