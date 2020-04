Dopo l'Inps, tocca al sito della Regione Lombardia: segnalato un down nel primo pomeriggio di giovedì 2 aprile.

Dopo i disagi riscontrati ieri, 1 aprile, tra gli utenti che hanno tentato di connettersi al sito dell’Inps per richiedere il bonus da 600 euro, oggi tocca al sito della Regione Lombardia, andato incontro a un down nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 2 aprile. Aprendo la pagina compare il messaggio “Error 404: Non vi è alcun contenuto disponibile“. Si invita poi a “contattare l’amministratore del sistema e riportare questo errore”.

Regione Lombardia, sito in down

L’inaccessibilità del sito della Regione Lombardia preoccupa gli utenti, che in queste settimane sono particolarmente attenti a quanto accade nella zona più colpita d’Italia dall’emergenza coronavirus. Sul portale è infatti possibile trovare tutti i dati relativi al bilancio giornaliero di vittime e contagi, così come altre informazioni utili per i cittadini durante la quarantena.





Inps down

È invece tornato a essere accessibile il sito dell’Inps, dopo una giornata fatta di disguidi e forti disagi per gli utenti che hanno dovuto fare i conti prima con il mancato funzionamento della piattaforma e poi con la divulgazione dei propri dati sensibili.

Il presidente dell’Istituto di previdenza sociale Pasquale Tridico e lo stesso premier Giuseppe Conte, durante un incontro con le opposizioni a Palazzo Chigi, hanno parlato di “violenti attacchi hacker” cominciati già nei giorni precedenti e aggravati dall’altissimo numero di accessi al sito (oltre 100 domande al secondo) che hanno portato a un sovraccarico dei server.