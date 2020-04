Smantelliamo la teoria della cospirazione su Coronavirus e 5G

Una teoria del complotto dolorosamente popolare su Covid-19 suggerisce che è causata dall’esposizione a Internet 5G.

Questo è, naturalmente, completamente falso: Covid-19 è noto per essere causato dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, che ha avuto origine in un ospite animale e si è diffuso agli esseri umani.

La teoria, tuttavia, si sta diffondendo, in parte perché è stata condivisa sui social media da celebrità come l’attore Woody Harrelson, i cantanti Keri Hilson e M.I.A., e il pugile Amir Khan.

In un tweet ormai cancellato, Hilson ha condiviso un video in cui un controverso medico statunitense di nome Thomas Cowan, che è in prova disciplinare con il Medical Board della California, fa affermazioni su 5G e coronavirus che sono facilmente scientificamente sfatati.

In generale, la teoria suggerisce che i sintomi del coronavirus non sono in realtà causati dal virus, ma dall’esposizione alle frequenze necessarie per distribuire internet 5G.

Come NBC News ha sottolineato, “Molte delle affermazioni centro sull’idea che il virus ha avuto origine a Wuhan perché la città cinese aveva distribuito reti 5G l’anno scorso.” Tuttavia, anche i paesi che non dispongono di reti 5G, come l’Iran, stanno vivendo epidemie.

Prima della pandemia di Covid-19, la teoria del complotto che suggerisce che il 5G faceva ammalare gli esseri umani era già stato abbracciato dai media alternativi. Nel 2019, il New York Times ha riferito che questa voce è stata in parte diffusa da una rete di media russi chiamata RT America per screditare la tecnologia 5G americana. Ora, questa teoria del complotto si è fusa con speculazioni pericolose e completamente scientificamente non supportate sulle origini di Covid-19, anche se la sua origine zoonotica è stata resa molto chiara dagli scienziati di tutto il mondo.

La fede nella nuova teoria ha portato alcune persone in Gran Bretagna a bruciare le torri cellulari 5G.

Nel tentativo di fermare la diffusione della disinformazione, YouTube sta rimuovendo attivamente i video che collegano cospiratoriamente il 5G e il coronavirus (tuttavia, non sta rimuovendo i video cospiratori che sono solo circa 5G).