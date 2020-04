Nike ha deciso di donare un modello di visiera protettiva agli operatori sanitari ottenuto dalla plastica delle scarpe Air.

Le visiere protettive della Nike

In collaborazione con la Oregon Healt & Science University, Nike è riuscita a rilevare il Tpu, materiale termoplastico trasparente in genere utilizzato per le suole delle scarpe Air, dando vita ad una nuova produzione volta alla realizzazione di visiere protettive per operatori sanitari. Questi nuovi schermi facciali presentano una lente antibatterica ideale per il personale medico. La fascia imbottita, invece, è ottenuta appunto con il materiale utilizzato per le suole delle Nike Air.

“L’obiettivo non era solamente quello di creare una maschera altamente protettiva, ma anche di progettarne una che potesse essere prodotta con facilità“, ha fatto sapere la stessa Nike attraverso una nota.





“Senza maschere protettive appropriate, il personale medico e infermieristico corre un alto rischio di contrarre il virus cosa che potrebbe indebolire molto il sistema sanitario nei prossimi mesi”, ha affermato il dottor Niko Enomoto della scuola di medicina dell’Oregon Healt & Science University che al momento si occupare di testare il primo lotto di protezioni inviate dalle Nike.

Dopo il polo dell’Oregon le visiere saranno donata anche ad altre strutture americane in modo tale da fornire un grande aiuto in questo momento di emergenza.