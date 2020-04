Apple lancia il suo ultimo Iphone SE 2020: nuova tecnologia e riassunto di anni d'evoluzione del brand. Sarà un iPhone "economico".

È ufficiale: Apple ha lanciato il suo ultimo Iphone SE 2020. Dopo una serie di indiscrezioni è arrivato l’ultimo modello “economico” che dalla California, fanno sapere, avrà un prezzo di partenza piuttosto “basso” rispetto ai modelli precedenti.



iPhone SE 2020: le caratteristiche e prezzo

Apple ha lanciato il suo ultimo gioiello ed ha deciso di puntare, sempre sulla qualità, non rinunciando però a qualche agevolazione economica per i clienti. Il modello SE 2020 sarà “economico” ed avrà un prezzo di partenza di 499 euro per il modello da 64 GB e di 549 euro e 669 euro per i 128GB e 256GB.

Le prime informazioni sul prodotto erano arrivate con il codice di IOS 13.4.5 ed ancor prima da indiscrezioni trapelate dalla catena produttiva. Si parla addirittura di un ritardo, rispetto alla data di lancio, causato dalla pandemia da coronavirus, per cui l’azienda ha deciso di produrre mascherine protettive, ma Apple ha cercato quanto più possibile di mantenere inalterata la roadmap nonostante le difficoltà delle aziende in tutto il mondo.

Entrando nello specifico, ecco quali saranno le caratteristiche del nuovo iPhone SE 2020:

SoC : ​ Apple A13 Bionic

: Apple A13 Bionic Display : 4.7″ IPS LCD (1334 x 750 pixel)

: 4.7″ IPS LCD (1334 x 750 pixel) Memoria : RAM; memoria di archiviazione: 64GB/128GB/256GB

: RAM; memoria di archiviazione: 64GB/128GB/256GB Fotocamera : Posteriore di 12MP con apertura f/1. 8; Anteriore : 7MP con apertura f/2.2.

: 12MP con apertura f/1. Connettività . Bluetooth, WiFi. USB-C, etc

. Bluetooth, WiFi. USB-C, etc Audio : mono

: mono Sensori : bussola, GPS, NFC

: bussola, GPS, NFC Batteria : supporto alla ricarica rapida

: supporto alla ricarica rapida Dimensioni e peso : 138,4 x 67,3 x 7,3mm; 148 grammi

e : 138,4 x 67,3 x 7,3mm; 148 grammi Sistema operativo: iOS 13





Iphone SE 2020 vs i vecchi Apple

Il nuovo Iphone SE 2020 ha un corpo praticamente da iPhone 7/iPhone 8, ma in più presenta la piattaforma Apple A13 vista sulla gamma del 2019 di Apple con il modello Iphone 11.

Invariato anche il display IPS da 4.7 pollici in rapporto 16:9 con risoluzione di 1334×750 pixel a 326 ppi. Resta uguale l’ID per lo sblocco tramite riconoscimento facciale ed impronte. Per la ricarica wirless non si conosce ancora la capacità ma l’azienda dichiara un’autonomia paragonabile a quella di Iphone8: fino a 13 ore di riproduzione video e 8 di streaming e 40 di audio.

Non si conosce molto la quantità della memoria Ram, a parte che sia salita a 3GB.

C’è sempre il Wi-Fi 6 ed il supporto alle reti LTE in classe Gigabit. La fotocamera è di 12 megapixel. Rispetto al primo iPhone SE lanciato nel 2016 era simile all’iPhone 5/5S ed aveva un display a soli 4 pollici. L’ultimo modello di Apple, questa volta, riassume tutta l’avanguardia della casa di Jobs degli ultimi anni.