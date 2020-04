Regione Lombardia ha inviato un sms per ricordare ai cittadini di scaricare l'app AllertaLOM per il tracciamento sanitario.

Durante la consueta conferenza stampa per fornire gli aggiornamenti dei nuovi casi di coronavirus, il vicepresidente della Lombardia ha affermato che i cittadini riceveranno un sms che ricorderà loro di scaricare l’app AllertaLOM. Tramite essa la Regione può infatti avere una mappa dei contagi e della mobilità dei residenti per pianificare la fase 2.

Coronavirus: Lombardia invia sms per scaricare app

“Regione Lombardia-CercaCovid: scarica app AllertaLOM e compila ogni giorno il questionario anonimo sul tuo stato di salute. Aiuterai a tracciare mappa contagio“. Questo il testo del messaggio inoltrato agli utenti grazie alle compagnie telefoniche, autorizzate da un’ordinanza della Protezione civile per motivi di emergenza.

La suddetta applicazione serve per raccogliere informazioni sul grado di contagio della popolazione da inizio aprile, oltre che per informare i cittadini sui nuovi contagi e in generale sulle allerte della Protezione Civile.

Una volta scaricata propone un questionario da compilare ogni giorno dove bisogna indicare le proprie caratteristiche (età, patologie pregresse, luogo di residenza) e le abitudini adottate durante il lockdown (luogo di lavoro o ricorso a smart working).





Nella seconda parte si chiede poi di indicare la presenza di eventuali sintomi come perdita di gusto e/o olfatto, tosse, febbre e raffreddore. Una sorta di triage a distanza che ha l’obiettivo di scovare il numero dei veri contagiati e di individuare i quartieri in cui si sta diffondendo di più il virus. Fabrizio Sala ci ha tenuto a specificare che vi è una totale garanzia dell’anonimato e che in nessun modo si risalirà a dati personali come codice fiscale o numero di telefono.