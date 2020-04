Amazon Down in corso: stando alle migliaia di segnalazioni il sito è in crush e rende impossibile fare qualsiasi operazione.

Problemi al sito di Amazon nel pomeriggio di 23 aprile: i clienti hanno avuto difficoltà ad accedere al sito e ad acquistare prodotti a causa di un down che sta lo ha reso inaccessibile così come l’app. Sono moltissime le segnalazioni giunte sia dall’Italia che dalla Francia.

Amazon Down del 23 aprile

Sarebbero ameno 1.800 le persone, sia italiane che di diversi altri paesi, che hanno segnalato di non riuscire ad utilizzarlo. Il principale problema riscontrato è che il sito fatica a caricare e anche quando si apre mancano tantissime immagini e fogli di stile. In pagina non è comparso infatti alcun elemento grafico ed è stato quindi impossibile accedere ai prodotti e agli acquisti.

Il down ha avuto inizio intorno alle 14 e avrebbe causato problemi anche su Prime Video, anche se sono molte di meno le persone he ne hanno lamentato il malfunzionamento.

Secondo alcuni utenti la sua causa sarebbe da ricondurre ad un certificato scaduto e non rinnovato. Una prima conferma di questa ipotesi è giunta da un messaggio di errore riconsegnato dal browser quando si cerca di accedere a qualsiasi immagine presente sulla home del sito Amazon.it.





Questo ciò che recita: “Questo server non è riuscito a dimostrare che si tratta di images-na.ssl-images-amazon.com. Il relativo certificato di sicurezza è scaduto nel corso delle ultime 24 ore“. Potrebbe quindi essere questo il responsabile del down che ha impedito l’accesso a immagini e altre risorse e reso impossibile la composizione delle pagine.