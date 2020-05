Dal 4 al 6 giugno 2020 online e dal 19 al 21 novembre 2020 a Rimini: il Web Marketing Festival sull'Innovazione raddoppia le date.

Dopo aver rimandato l’ottava edizione del Web Marketing Festival (WMF) al 19, 20 e 21 novembre 2020, il Festival sull’Innovazione raddoppia: la prima edizione online del WMF si terrà dal 4 al 6 giugno 2020.

Web Marketing Festival: le due edizioni

Dovuto all’emergenza sanitaria in atto nel nostro Paese, l’ottava edizione del più grande Festival sull’Innovazione in Italia si terrà il 19, 20 e 21 novembre 2020 al Palacongressi di Rimini. Gli organizzatori, però, hanno voluto dare l’opportunità di partecipare a un doppio evento: per questo motivo, nelle date in cui si sarebbe svolta la tradizionale edizione, prenderà il via la nuova versione 100% online del WMF.

Si tratterà di una edizione totalmente innovativa e multisala che verterà sulla formazione e sui talk ispirazionali del mainstage. “Lavoriamo insieme per costruire un futuro all’insegna dell’innovazione”, questo l’obiettivo dell’evento, il quale vuole trasmettere un messaggio di inclusività e senza barriere.

Il programma dell’evento

Dopo un successo con oltre 21.000 presenze nella passata edizione, 500 espositori e partner e 500 speaker da tutto il mondo, il WMF vuole riproporre uno dei festival più grandi sull’Innovazione Digitale e Sociale raddoppiando gli appuntamenti.

Sono diverse le proposte innovative in cantiere riguardo questa nuova iniziativa, pur in un momento di criticità come quello che stiamo vivendo. Alcune delle più importanti novità saranno la partecipazione alla più grande Startup Competition d’Italia e il primo Assessment Nazionale sulle competenze digitali.

Moltissimi gli ospiti e gli speaker che parteciperanno a queste giornate: l’evento è un vero e proprio appello rivolto a tutti, dagli addetti ai lavori ai cittadini. L’obiettivo comune è quello di costruire in maniera condivisa e di cooperare per un futuro inclusivo e accessibile, i cui cardini sono l’occupazione, l’equità e l’innovazione.

Le tematiche e i partecipanti

L’innovazione e tutto il suo universo, ecco quale sarà il focus delle giornate che si terranno a giugno. Il WMF vuole offrire un punto di riferimento per la formazione di tutte le persone che fanno del digitale il proprio lavoro ed essere, ancora una volta, un acceleratore di innovazione su cui cittadini, imprese e istituzioni possono contare.

Grazie alla partecipazione dei principali attori del mondo della digital innovation, sarà possibile costruire un presente e un futuro all’insegna della cooperazione internazionale, dell’integrazione e dell’interazione di ricerca, creatività, capitale umano e tecnologico.

“Affrontare emergenze come quella del Covid-19, necessita di sforzi maggiori e stiamo provando a dare il maggior supporto possibile a tutto il nostro territorio e non solo. Ora più che mai è necessario lavorare insieme e di impiegare l’innovazione digitale per migliorare la società e costruire il nostro futuro”, queste le parole di Cosmano Lombardo, ideatore del WMF e CEO di Search On Media Group.

Informazioni dettagliate sull’evento

Sarà possibile partecipare a entrambi gli appuntamenti con un unico biglietto. Ci si potrà candidare come speaker o iscrivere la propria startup al WMF online fino al 15 maggio 2020.

Tutte le informazioni sulle diverse modalità per partecipare al doppio appuntamento del Web Marketing Festival 2020 sono disponibili sul sito ufficiale.