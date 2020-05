Mentre Android e iOS si aggiornano per accogliere l'App Immuni, Bending Spoons pubblica le prime schermate dell'interfaccia.

La casa produttrice dell’App Immuni, Bending Spoons, mostra alcune immagini di come sarà l’interfaccia utente sugli smartphone. Nel frattempo, escono le nuove versioni dei sistemi operativi Android e iOS che consentiranno all’App il corretto funzionamento.

L’interfaccia dell’App Immuni

La società Bending Spoons ha dunque reso disponibile la documentazione e alcune schermate preliminari dell’App Immuni, in inglese sul sito GitHub. Una parte del vademecum è più descrittiva mentre l’altra contiene tutte le informazioni relative al funzionamento della versione italiana.

Al momento non è ancora disponibile il codice sorgente, ma non appena finalizzato ed eseguiti i test di sicurezza sarà pronto al rilascio. Il Governo infatti lo renderà pubblico solo una volta accertatosi della sua forma finale, a prova di bug.

Immuni userà il framework di Apple e Google per gestire le notifiche e la fase di scambio chiavi, avvalendosi del sistema Bluetooth invece che del Gps.

Bending Spoons conferma il rispetto della privacy

Massima attenzione e rispetto per la privacy, come già comunicato in diverse sedi nonostante perduri la polemica in merito a questa delicata questione: nella documentazione pubblicata su GitHub è presente un capitolo che parla proprio di dati personali.

Ad essere condivisi saranno alcune informazioni tecniche ed epidemiologiche come: