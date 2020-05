Il WMF ha organizzato il "Digital Skills Assessment", centrato su professioni e competenze digitali.

Il Digital Skills Assessment è il nuovo evento online organizzato dal Web Marketing Festival, dedicato alle digital skills in ambito professionale in Italia. La prima fase si terrà durante il WMF online nelle date del 4, 5 e 6 giugno 2020; a novembre è in programma la Digital Job Fair, manifestazione interamente dedicata alle Professioni e alle Competenze Digitali.

Digital Skills Assessment, la nuova iniziativa del WMF

Il WMF lancia una nuova iniziativa per fare il punto sulle digital skills nel nostro Paese, tra gli ultimi dell’Eurozona per livello di competenze digitali, uno dei maggiori settori in crescita. La valutazione delle competenze in ambito tecnologico e digitale è, ad oggi, una vera e propria priorità per chi lavora n questo campo, e non solo. Ciò nonostante, purtroppo, non tutti si sono adeguati a queste richieste, tanto che il sistema italiano risulta uno tra quelli più in difficoltà per quanto riguarda il livello di digital skills.

È per questo che il Web Marketing Festival, il più grande Festival sull’Innovazione Digitale e Sociale, ha deciso di proporre il Digital Skills Assessment e, durante l’appuntamento a novembre al Palacongressi di Rimini, realizzerà la Digital Job Far, la prima Fiera per le Professioni e le Competenze Digitali. Quest eventi si uniscono agli altri progetti che da 10 anni a questa parte il WMF, membro ufficiale del Digital Job Coalition dell’Unione Europea dal 2018, sta organizzando nel campo delle professioni digitali, tra i quali anche numerosi percorsi di formazione che ogni anno coinvolgono scuole, aziende e partner italiani e internazionali.

“In questi anni – dal primo tour di formazione gratuita avviato in Italia nel 2008 – abbiamo contribuito alla diffusione delle competenze digitali e alla formazione di migliaia di persone e imprese” commenta Cosmano Lombardo, CEO di Search On Media Group e Chairman del WMF, “il nostro impegno in tal senso per il 2020 sarà ancora più forte”.

Da questa esigenza nasce il Digital Skills Assessment, il nuovo evento completamente dedicato alle Competenze Digitali e realizzato al fine di elaborare un quadro più aggiornato su questo tipo di tematica in Italia. In questo modo, studenti, impiegati, professionisti potranno mettersi alla prova e misurare le proprie conoscenze e migliorare la propria formazione.

Digital Skills Assessment e Digital Job Fair: come partecipare

L’iscrizione al Digital Skills Assessment è totalmente gratuita e aperta a chiunque sia interessato ai temi del digital. La struttura della manifestazione è divisa in due fasi: la prima parte online a giugno e la seconda in presenza a novembre.

Durante la prima fase, che si svolgerà durante l’edizione online del WMF nelle date dal 4 al 6 giugno 2020, avverrà la compilazione di un test online sulle competenze, il quale verrà proposto a tutti i partecipanti iscritti. Gli esiti dei test saranno sottoposti a una giuria appositamente creata e formata dai Chief Executive Officer e dai manager delle aziende partner del Web Marketing Festival. Alla seconda fase accederanno i partecipanti selezionati dalla commissione e si terrà durante le giornate dedicate al Festival in presenza a Rimini dal 19 al 21 novembre 2020, all’interno della Digital Job Fair.

Tantissime altre iniziative saranno realizzate all’interno della fiera: dal Job Placement, servizio gratuito di recruitment al fine di sostenere l’occupazione, a eventi di formazione sul mondo delle Human Resources e sulla trasformazione digitale del mercato del lavoro.

Maggiori informazioni e dettagli sull’iscrizione e la partecipazione all’evento sono disponibili sul sito del Festival.