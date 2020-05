brumbrum.it, l’auto a domicilio da acquistare sul divano

brumbrum.it è il sito migliore per acquistare auto usate di qualità, a Km 0 o in alternativa scegliere il Noleggio a Lungo Termine comodamente da casa tua.

Il settore dell’e-commerce sta avendo una enorme crescita, aiutato anche dalla situazione di emergenza sanitaria in cui ci troviamo. Nonostante ciò, molti ancora diffidano dei servizi offerti da aziende che nascono e si sviluppano unicamente online, specialmente se si tratta di fare acquisti ad alto coinvolgimento emotivo e cognitivo, come un’automobile. È proprio in questo settore che lavora brumbrum.it, che ha addirittura previsto un’apposita procedura per la consegna a domicilio delle auto usate.

Le proposte di brumbrum.it

brumbrum.it è il primo e-commerce italiano di auto usate, a km 0 e noleggio a lungo termine. Consente l’acquisto, il finanziamento e il noleggio di automobili certificate e fino a 3 anni di garanzia, comodamente dal proprio divano. Tutte le auto in vendita su brumbrum.it sono proposte nella vetrina online presente nel dinamico e interattivo sito web e appartengono al parco auto di proprietà della stessa società.

Auto usate e a km 0

All’interno del sito infatti si trova la categoria “Auto usate e km 0”, dove chiunque può trovare il modello e lo stile in linea con le sue esigenze. Si tratta di macchine usate, con chilometri verificati (tra cui una grande varietà anche a km 0), scrupolosamente controllate e certificate dai numerosi e puntigliosi test che garantiscono un prodotto di elevata qualità.

Noleggio a lungo termine

Si tratta della migliore opzione possibile per tutti coloro che sono stanchi delle pratiche e dei costi di manutenzione del proprio veicolo. È possibile noleggiare l’auto che si desidera anche senza anticipo e guidarla senza alcun pensiero: i km non sono illimitati ma il limite è di ben 100.000 km! Una soluzione pratica e veloce per guidare auto sempre nuove e controllate nel dettaglio, ideale e conveniente.

La brumbrum factory

La brumbrum factory è il luogo dove brumbrum realizza la sua offerta di qualità. 16.500 metri quadrati di area produttiva, 20.000 dedicati al parcheggio e alla logistica, 2.000 di uffici e spazi commerciali permettono all’azienda di proporre fino a 1.200 auto usate al mese.

La nuova procedura di consegna contro il Coronavirus

Già forte di una efficiente ed efficace rete di consegna a domicilio dell’auto acquistata, brumbrum.it ha deciso di intensificarla e perfezionarla per far fronte all’emergenza sanitaria che stiamo vivendo in questi mesi. Tutte le auto, prima di essere esposte vengono sottoposte ad un lavaggio a vapore oltre al lavaggio a secco.

Inoltre, subito dopo l’acquisto, si verrà contattati dal servizio clienti che spiegherà la nuova procedura prevista per la consegna che avverrà presso il domicilio comunicato nella data concordata insieme.

Infine, il driver che farà arrivare l’auto desiderata al tuo domicilio, sarà dotato di mascherina, guanti in lattice e disinfettanti per la pulizia del veicolo pre-consegna.