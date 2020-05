Piattaforme digitali ed esperienze live: le nuove caratteristiche del gioco online

Le nuove piattaforme digitali per il gioco d'azzardo live stanno avendo un'enorme crescita.

Le opportunità di gioco sul web offerte dai vari operatori del mercato sono sempre più orientate verso la creazione di esperienze immersive e l’utilizzo prossimo delle realtà virtuali.

Nuove piattaforme digitali per il gioco online

Le nuove modalità di gioco sono ideate per rendere il settore sempre più innovativo e rivolgersi a un pubblico trasversale. Le moderne piattaforme di gioco consentono agli utenti di sedersi ad un tavolo virtuale in compagnia di altri giocatori e di interagire con un croupier in carne ed ossa, all’interno di un’atmosfera elegante e raffinata nel puro stile delle sale fisiche tradizionali.

Il concetto di live casino si arricchisce nel tempo di nuovi dettagli (come ad esempio la recente novità delle slot live), avvicinando il pubblico con offerte sempre più realistiche e avvincenti come quelle proposte, ad esempio, dal casino live dell’operatore nazionale Sisal. Il risultato di immersione che si ottiene sfrutta al meglio le novità del progresso tecnologico, per definire un restyling globale dell’esperienza dell’utente: non soltanto la veste grafica della piattaforma è migliorata, ma anche le tipologie e la varietà di gioco offerta.

Il coinvolgimento che si ottiene è assoluto e si avvicina sempre più ad un’esperienza reale. Il giocatore è al centro della scena con infinite possibilità di interazione ed elevati livelli di definizione di immagine realizzati mediante l’utilizzo di più videocamere in uso combinato. Il restyling della veste grafica, inoltre, coinvolge anche le stanze di gioco rese meno anonime o meno impersonali rispetto al passato: le moderne sale del giocatore sono progettate nel dettaglio seguendo l’architettura e gli stili caratteristici del casinò fisico.

Grafica ad alta fedeltà e navigazione da mobile

Anche le abitudini di navigazione sono un elemento da considerare nell’esperienza di gioco dell’utente e rispetto a qualche anno fa su questo aspetto si registra un importante stravolgimento.

Parliamo della diffusione capillare di smartphone e tablet: è proprio su questi dispositivi mobili che le persone scelgono sempre più di dedicarsi allo svago e al gioco digitale. Gli operatori del settore si sono quindi dedicati allo sviluppo di siti cosiddetti mobile-friendly, ovvero siti ottimizzati per la navigazione anche in mobilità, con l’obiettivo finale di elevare i livelli di performance del gioco da mobile al pari, quindi, del gioco fruito da desktop.

Il passaggio di priorità al gioco da mobile si è reso necessario per rispondere alle nuove esigenze degli utenti che ricercano una navigazione sempre più veloce e di facile consumo. In quest’ottica di cambiamento vale la pena ricordare di come anche le app dedicate ai giochi da casinò si siano diffuse sempre più nel tempo.

Le app di gioco, sviluppate da tutti i principali operatori del mercato, riprendono il tema dei giochi più popolari come slot, blackjack, baccarat o roulette, anche in una loro caratteristica versione live, e offrono bonus di benvenuto agli utenti appena iscritti o promozioni ad hoc riservate ai giocatori fidelizzati.